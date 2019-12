V ČT se bude péct, cukrářská show Peče celá země startuje v lednu

„Každý díl se skládá ze třech zadání. První je osobní výzva, ve které zadáme například mřížkový koláč a soutěžící ho upečou tak jako doma. Potom následuje technická výzva, kterou zadává porota a recept je pro účastníky překvapením. Třetím zadáním je výzva kreativní, kde chceme, aby nás ohromili a doslova se vydali do poslední krupičky cukru. Do toho všeho pečení vstupuje porota, která snažení bedlivě sleduje a hodnotí. Nakonec diváci uvidí na sto šedesát receptů,“ popsal pořad Peče celá země kreativní producent Petr Mühl.

Na základě castingu se do soutěže probojovalo dvanáct amatérských pekařů, kteří pocházejí z různých koutů republiky a k pečení mají různý vztah. Při natáčení spotřebovali bezmála sto kilogramů čokolády, sto čtyřicet kilogramů másla a víc než dva a půl tisíce vajec.

I když má pořad přátelskou atmosféru, kterou podtrhuje prostředí zámeckého parku, v němž se natáčí, a přesto, že moderátor Václav Kopta prohlašuje, že „krev nepoteče, maximálně tak vanilková poleva“, v každém z dílů až do závěrečného finále musí vypadnout vždy jeden ze soutěžících.

„Cukrařina je profese vyžadující koncentraci, pevnou ruku, perfekcionismus, obrazotvornost, výtvarný talent a vztah k umění, protože je to estetické řemeslo. U soutěžících vyžaduji přesnost a kreativitu, ale i čistotu, nápaditost a prezentaci výrobků. Vždy jsem byla brána jako přísná, nekompromisní a pedantská, ale spravedlivá,“ upozornila porotkyně Mirka van Gils Slavíková, držitelka francouzského titulu Mistr cukrářského umění, která je známá i za hranicemi Česka. A to nejen díky svým dortům, které ochutnali i představitel Jamese Bonda Daniel Craig nebo držitel Nobelovy ceny Nelson Mandela.

Původní pořad vznikl v roce 2010 pod názvem The Great British Bake Off v britské BBC. Během deseti sezon získal nejen prestižní ceny, včetně vítězství v několika kategoriích Filmových cen Britské akademie BAFTA, ale i vysokou oblíbenost u diváků a měl vliv na změny tamního trhu. Což potvrzuje i britský velvyslanec v České republice Nick Archer: „Když lidé vidí, co dokážou amatéři, a nechají se inspirovat, třeba jen jediné procento diváků se rozhodne nakoupit ingredience a zkusí upéct něco, co nikdy předtím nedělali, tak to znamená významný úspěch. A když to zkusí deset procent, má to dopad na celou zemi.“

Podobný dopad by přál české verzi také druhý z porotců, někdejší šéfcukrář londýnského obchodního domu Harrods, který pekl například pro královnu Alžbětu II. nebo popovou legendu Eltona Johna. „Byl jsem u toho, když pořad v Anglii začínal, a vím přesně, jak se trh ve velmi krátkém čase změnil k nepoznání. Lidé začali nakupovat prostředky na pečení, mísy, metly a formy a začali péct doma, což vedlo k úbytku zákazníků pro majitele kaváren, cukráren, pekáren. A ti na to okamžitě zareagovali zvýšením úrovně nabízených služeb,“ vysvětlil Josef Maršálek.