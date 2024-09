Televize před volbami představí kraje a diváky zvou na debaty s kandidáty

Nova zahájila už 21. srpna sérii třinácti debat na TN Live s názvem V 24: váš kraj, váš hejtman. Pozvání obdrželi podle tiskové zprávy lídři obhajujících subjektů aktuálně zastoupených v krajském zastupitelstvu a kandidáti stran, hnutí a koalic, které dosáhly v průběžných předvolebních průzkumech v průměru alespoň tři procenta hlasů. V případě koalic je přihlíženo k průměru výsledků nejsilnější strany v koalici zastoupené.

„Každému kraji se budeme věnovat v separátní debatě. Každý kraj má totiž svá specifika a řeší jiné otázky,“ vysvětlila Bára Divišová, jedna z moderátorek a také autorka konceptu předvolebního vysílání. Kromě ní se budou v moderování střídat ještě Michaela Indráková, Martin Čermák a Rey Koranteng.

V rámci Televizních novin pak Nova vysílá reportáže, v nichž postupně představí všech 13 krajů. Jednotlivé reportáže jsou do vysílání zařazovány každý den, od kraje s nejmenším počtem obyvatel (Karlovarský) po nejlidnatější (Středočeský).

Krajským volbám se budou věnovat i Střepiny, které se po letní pauze vracejí na obrazovky 1. září. Nebude chybět ani pokrytí na zpravodajském webu TN.cz či rozhovory v pořadu Napřímo na TN Live.

„Náš zpravodajský servis je komplexní, volební témata nebudou chybět ani v televizi, na webu či na sociálních sítích. Naším cílem je, aby každý volič získal co největší množství informací, a to přehledně, jasně a srozumitelně,“ uvedl Kamil Houska, ředitel zpravodajství TV Nova.

ČT nabídne krajské diskuze i závěrečnou Superdebatu

Na debaty a zpravodajský servis sází i Česká televize (ČT). Od pondělí 2. září uvede sérii třinácti předvolebních debat s lídry nejsilnějších kandidátek na základě výzkumu volebního potenciálu. V každé z debat bude osm hostů – zástupců politických stran, hnutí a koalic. Kromě předvolebních průzkumů se výběr hostů řídí i vnitřními pravidly ČT, které jsou na webu.

„Hosty do předvolebních debat budeme zvát na základě průzkumů volebního potenciálu, které pro ČT zpracovaly dvě nezávislé výzkumné agentury,“ doplnil ředitel divize Zpravodajství a publicistika veřejnoprávní televize Petr Mrzena.

Hodinu a půl trvající diskuze nabídne každý všední den program ČT24. Moderovat je budou Martin Řezníček, Jana Peroutková, Barbora Kroužková a Tereza Řezníčková ze studií v Praze, Brně a Ostravě.

Série diskuzí vyvrcholí Superdebatou ve čtvrtek 19. září na programech ČT1 a ČT24, kde se setkají zástupci deseti politických subjektů. Moderovat ji bude Jana Peroutková. Hlavním kritériem pro pozvání do Superdebaty bude počet účastí lídrů krajských kandidátek v krajských debatách ČT, v případě koalic zohlední ČT princip navrhující strany.

V kontinuálním vysílání ČT24 pak budou předtočené anketní rozhovory, ve kterých dostanou prostor všechny kandidující subjekty ve všech krajích.

Výsledky voleb bude již tradičně komentovat Volební studio, a to v sobotu 21. září. Pro druhé kolo senátních voleb připraví Česká televize Volební studio také na sobotu 28. září. Předcházet mu budou duely postupujících kandidátů na posty senátorů, které zařadí do svého vysílání kontinuální zpravodajství ČT od pondělí 23. září do čtvrtka 29. září.

Na CNN Prima NEWS budou debatovat i lídři stran

Volební vysílání na CNN Prima NEWS startuje rovněž v pondělí 2. září speciálním vydáním pořadu Zprávy z regionů. V rámci 13 speciálů představí moderátorka Markéta Fialová spolu s regionálními reportéry postupně všechny kraje. Chybět nebude ani představení kandidátů na hejtmana i do Senátu v obvodech, ve kterých se tento rok volí.

Ve všední dny od 9. do 16. září odvysílá CNN Prima NEWS každý všední den debatu s kandidáty na hejtmany, moderovat bude opět Markéta Fialová.

Účastníci debat kandidátů na hejtmany byli podle tiskové zprávy vybráni z politických uskupení, která v daném kraji uspěla a v minulých volbách měla své zástupce v krajských zastupitelstvech. Při výběru byly zohledněny změny ve složení koalic i případné změny názvů kandidátek v jednotlivých krajích.

Ve volebním týdnu pak budou následovat tři superdebaty šéfů a šéfek nejsilnějších politických stran a hnutí, které kandidují do nadcházejících voleb. Moderovat bude dvojice Terezie Tománková a Petr Suchoň před diváky v publiku.

Účastníci debat šéfů politických stran byli vybrání z politických stran a hnutí, které mají celorepublikové zastoupení a skládají pro volby do krajských zastupitelstev a Senátu kandidátky napříč celou republikou. Rozdělení do tří debat odpovídá zastoupení názorů ve společnosti, které udávají zprůměrované výsledky aktuálních předvolebních průzkumů pro volby do Poslanecké sněmovny tak, aby v každé debatě bylo zastoupenou stejné množství vládních a opozičních politických stran.

V sobotu 21. září odstartuje speciální vysílání pořadu Nový den, dopolední speciální vysílání přiblíží divákům volební klání v jednotlivých krajích tým regionálních reportérů a pět minut před polednem se studio CNN Prima NEWS změní na volební centrum. Moderátorka Terezie Tománková vyzpovídá hosty z řad politiků i odborníků, Petr Suchoň přidá s kolegy z agentury STEM detailní data a analýzy na Magic Wall.

Petr Převrátil bude sledovat výsledky krajských voleb a divákům představí unikátní predikce výsledků od agentury STEM. Souboje o křesla v Senátu a sondu do dění na sociálních sítích přinese politický reportér a moderátor Jan Socha. Po Hlavních zprávách nabídne další analýzy a komentáře speciální vydání pořadu 360° s Pavlínou Wolfovou.

„Samozřejmě nabídneme volební a datový servis na nejvyšší úrovni, jak jsou naši diváci zvyklí. Minutu po minutě, včetně predikcí finálních výsledků, které ve volebním vysílání u krajských voleb použijeme jako první zpravodajská televize v České republice,“ uvedl šéfredaktor zpravodajství a publicistiky CNN Prima NEWS Tomáš Vojáček.

Volbám se bude na CNN Prima NEWS věnovat i nedělní speciální povolební Nový den, kde se diváci dozví zajímavosti z volebních štábů, speciální povolební Partie Terezie Tománkové s vítězi a poraženými i speciál 360° s Pavlínou Wolfovou.