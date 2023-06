Česká televize a Nova jednají o rozsáhlejším přebírání veřejnoprávních pořadů

Podle serveru INFO.CZ návrh smlouvy počítá s tím, že by Česká televize (ČT) měla Nově kompletně otevřít dveře do své výrobní kuchyně a na oplátku inkasovat stovky milionů korun ročně.

TV Nova by totiž podle dohody získala exkluzivní přístup k SVOD právům, tedy právům pro placené online videotéky, na hranou tvorbu ČT podle svého výběru, a to ještě předtím, než se dané pořady začnou vyrábět. Na oplátku by pomohla České televizi s financováním těch pořadů, které si vybere.

Komerční televize by měla možnost vyžádat si k pořadům podrobné informace, kromě základních synopsí či obsazení i scénář, rozpočet či interní prezentace a následně se rozhodnout, zda se chce na produkci pořadu finančně podílet a zda na dílo uplatní SVOD práva. Pokud ano, mohla by daný pořad po premiéře na veřejnoprávní televizi prakticky okamžitě nasadit do své placené videotéky.

Dohoda by nijak neohrozila původní uvedení daného pořadu ve vysílání ČT, zatím se stále počítá i s tím, že daný pořad by byl ve videotéce iVysílání.

Dohoda jde vysoko nad rámec současné spolupráce, kdy se některé už hotové pořady České televize objevují na platformě Voyo.

Podle informací INFO.CZ ale není nová dohoda jistá. V České televizi totiž proti takové spolupráci část manažerů aktivně vystupuje.

Server podotýká, že dohoda, která je mezi Českou televizí a Novou na spadnutí, zcela míjí třetího velkého hráče na trhu televizi Prima, která nedávno spustila vlastní videotéku prima+.

A jednání o spolupráci s Novou může být i důležitým faktorem v blížící se volbě nového generálního ředitele ČT, ve které stávající generální ředitel Petr Dvořák svůj post obhajuje. Před příchodem na Kavčí hory vedl Dvořák několik let Novu.