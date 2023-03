Fridrichová se nedopustila šikany kolegů z ČT, uvedla vyšetřovací komise

Komise se setkala se zhruba dvěma desítkami zaměstnanců ČT. Z jejího šetření vyplynulo, že nedošlo k diskriminaci nebo nevhodnému a nežádoucímu chování Fridrichové k podřízeným zaměstnancům, ale kvůli chaotické a pozdní komunikaci a někdy i špatné dramaturgii docházelo k osobním neshodám, které vyústily i v několik odchodů z redakce.

Fridrichová podle Dvořáka nepůsobí v manažerské funkci a ostatní členové redakce k ní byli v podřízeném vztahu jen vzhledem k její funkci dramaturga.

V rámci nápravných opatření by mělo podle Dvořáka dojít ke zlepšení plánování a řízení redakce i k posílení redaktorského týmu a dramaturgie. Konkrétní kroky by mělo vedení zpravodajství přijmout do konce března a následně s nimi seznámit Radu ČT.

Wollner obvinil Fridrichovou poté, co ona obvinila jeho ze sexuálního obtěžování a šikany některých kolegyň. To se sice neprokázalo a komise neshledala v jeho jednání nic protiprávního, Wollner přesto po dohodě s vedením ČT opustil.