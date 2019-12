Na obrazovkách se objeví piktogramy, ČT bude varovat před nevhodným obsahem

Česká televize začne do ledna 2020 testovat nový způsob označování programů, který má varovat rodiče před obsahem nevhodným pro děti do 15 let. Na obrazovce se začnou objevovat piktogramy označují například sex nebo násilí ve vysílání.