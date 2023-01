Proti Wollnerovi vypovídalo 13 lidí. Tvrzení typu jedna paní povídala, hájí se

Zmíněných třináct lidí, kteří vypovídali před tříčlennou interní vyšetřovací komisí, podle serveru HlídacíPes.org zahrnuje bývalé a současné zaměstnance či externí spolupracovníky. Devět z nich se současně obrátilo na advokáta Tomáše Němečka.

„Na naši advokátní kancelář se obrátilo několik osob, které popsaly nestandardní jednání Marka Wollnera vůči ženám i vůči podřízeným v rámci vytváření pořadu Reportéři ČT. Jejich svědectví považuji za závažná. Obsahem výpovědí je popis sexuálního obtěžování a šikany,“ řekl portálu Němeček.

Věcí se v návaznosti na zprávy z médií bude z úřední povinnosti zabývat i pražská policie, uvedl v pátek na dotaz iDNES.cz její mluvčí Jan Daněk.

„Jsou v postavení poškozených nebo svědků. Ani jednou z těchto osob není paní Markéta Dobiášová. Nejsme s ní v žádném kontaktu. Pokud je mi známo, všechny tyto osoby poskytly svá svědectví České televizi pro účely jejího interního šetření,“ dodal Němeček s tím, že podrobnosti nebude zveřejňovat.

Právě Dobiášová, bývalá členka redakce Reportéři ČT, totiž obvinění vznesla jako první, když v polovině listopadu vydala na svém webu článek, ve kterém uvedla, že ze strany Wollnera čelila sexuálnímu obtěžování a bossingu.

Článek však podle HlídacíPes.org nebyl sám o sobě spouštěčem vyšetřování. Televize dle portálu reagovala až na e-mail Nory Fridrichové, moderátorky pořadu 168 hodin. Ta jej několik dní po zveřejnění článku adresovala generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi, řediteli zpravodajství Zdeňku Šámalovi, Andree Majstorovičové, která má v na starosti aktuální publicistiku na ČT1 a ČT2, a právě Wollnerovi.

„Několik dní se na mě obracejí různí lidé s dotazem na údajně nevhodné chování Marka vůči ženám. Tagují mě na sítích, zda mě Marek taky obtěžoval, zda jsem také mňoukala apod. Při čtení Markétina textu jsem si vzpomněla, že na svém webu popsala to, co mi říkala už zhruba v roce 2015. Kolegové v práci a další kolegové novináři říkají, že ohledně Markéty nešlo o ojedinělý případ a že existují další svědectví, včetně například velmi mladých stážistek, se zkušeností s obtěžováním, vynucováním sexu a zneužívání nadřazené pozice šéfredaktora,“ cituje server zmíněný mail.

Na závěr pak podle něj Fridrichová ještě uvedla, že by chtěla být ujištěna, že svědectví nejsou pravdivá.

Šámal reagoval, že na Wollnerovo chování nikdy neobdržel žádnou stížnost či podnět. Dvořák pak nechal vytvořit právě zmíněnou interní komisi, která má za úkol obvinění prověřit.

Závěrečnou zprávu komise dokončila 22. prosince, následně Česká televize stáhla Wollnera z práce na Reportérech ČT. Podle Wollnera, který má zprávu k dispozici, jde každopádně o výpovědi typu „jedna paní povídala, které jsou vyřčené bez kontextu“.

„Nejde o žádné sexuální harašení ani obtěžování, spíš způsob neformální komunikace bez sexuálního kontextu. Všichni mí podřízeni vypovídali víceméně pozitivně, s výjimkou jednoho, což je muž, který má dlouhodobě pracovní problémy. Mňoukání v zamčené kanceláři je vyloučené, podnět na mé prověřování je zcela zbytečný konkurenční boj, který jsem nevyprovokoval a který se velmi hodí některým politikům,“ řekl pro HlídacíPes.org. Jak navíc server uvádí, část zaměstnanců se naopak za Wollnera postavila.

Jak ve středu iDNES.cz informoval, Wollner na e-mail, který Fridrichová zaslala, reagoval vlastním podnětem právě na kolegyni z pořadu 168 hodin. „Podal jsem na ni podnět poté, co ona podala podnět na mě. Byla to reakce na to, že mě nechala prověřovat komisí, ačkoliv spolu máme dvacetiletý vztah, u kterého člověk předpokládá, že vás dotyčná zná. Zvlášť, když jsme byli dobří kamarádi a dokázali spolu sdílet dobré i zlé a v těžkých časech jsem ji mockrát podržel,“ potvrdil Wollner.

Fridrichová v reakci uvedla, že má čisté svědomí. „Přijde mi, že se tím (Marek Wollner) trochu snaží eliminovat potíže, kterým momentálně čelí on sám. Pokud by bylo cokoliv šetřeno, tak jsem připravena na veškerou součinnost,“ řekla.