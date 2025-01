Česká televize letos hospodaří se 7,5 miliardami. Rozpočet je krizový, hlásí

17:03

Rada ČT schválila rozpočet České televize na rok 2025. Hospodařit bude se 7,5 miliardami korun, což činí o zhruba 460 milionů méně než v předešlém roce. Snížení nastalo podle generálního ředitele Jana Součka z preventivních důvodů. Do konce ledna by se totiž měla dostat do třetího čtení tzv. velká mediální novela, která by zvýšila měsíční televizní poplatek ze 135 na 150 korun.