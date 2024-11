„Vyjedené krámy.“ Nezvýší-li poplatek, hrozí zrušení tří kanálů, řekl ředitel ČT

„V managementu České televize není nikdo, kdo by chtěl provozovat šest vyjedených krámů. Pokud tedy nedojde k navýšení poplatků, směřujeme k redukci počtu kanálů z šesti na tři: ČT1, ČT2 a ČT24,“ přiznal Souček v rozhovoru pro web Info.cz

„Pokud nedojde ke včasné novelizaci poplatků, nebudeme moci utrácet za hranou tvorbu. Některé změny navíc budeme muset provést v zásadě okamžitě, což se nepochybně dotkne i zpravodajského vysílání, o kterém jsem vždy říkal, že v této oblasti chci zhasínat úplně naposledy,“ podotkl ředitel.

Česká televize podle něj musí počítat s tím, že pojede s rozpočtem, který Souček nazývá „armagedon“. „Upřímně řečeno mě trochu mrzí, že část našeho obecenstva, včetně našich politiků, má stále pocit, že to televize vždycky nějak zvládne,“ podotk.

Další škrty by se dotkly i publicistických pořadů. „Nebudeme schopni realizovat tolik přímých přenosů z Poslanecké sněmovny, nebudeme schopni realizovat specifické formáty, které kanál přináší,“ řekl Souček na adresu ČT24 s tím, že znatelným nákladem je pro ČT především činnost zahraničních zpravodajů.

Veřejnoprávní televize letos hospodaří s rozpočtem 7,95 miliardy korun a rozhlas má mít výnosy a náklady 2,37 miliardy korun. Díky novele by Česká televize získala příští rok do rozpočtu 865 milionů korun navíc a Český rozhlas 331 milionů korun navíc. Novela na druhou stranu mimo jiné omezuje oznámení o sponzorování televizních nebo rozhlasových pořadů na 260 hodin za rok, což je asi 85 procent stavu z loňska.

Od ledna měly poplatky vzrůst pro Českou televizi o 15 korun na 150 měsíčně, u Rozhlasu o 10 korun na 55 měsíčně. Šéf poslanců ODS Marek Benda ale v říjnu přiznal, že to koalice ve Sněmovně do konce roku prosadit nezvládne.

„Letos se to nestihne pro odpor opozice. Předpokládám schválení v prvním čtvrtletí příštího roku,“ řekl Benda. Koalici se totiž krátí čas. Ve Sněmovně aktuálně leží její hlavní priorita – reforma důchodů a schválit musí do Vánoc také rozpočet na příští rok.

Pokud by Sněmovna novelu na jaře schválila, jak Benda říká, poplatky by se mohly zvednout od začátku července. Ani to ovšem v tuto chvíli není jisté.

Podle informací MF DNES má část poslanců ODS s novelou problém. Zvýšení poplatků navíc není u veřejnosti příliš populární a podle politologů je tak otázka, zda na to vláda najde ve volebním roce odvahu.