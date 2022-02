Na účtech ČT musí do konce roku 2026 zůstávat 700 milionů korun

Česká televize by měla na konci roku 2026 hospodařit s finanční rezervou 700 milionů korun. Letos by to mělo být 886 milionů korun, loni to bylo téměř 1,2 miliardy. Počítá s tím dlouhodobý plán na léta 2022 až 2026, který ve středu schválila Rada ČT.