ČT zve na den otevřených dveří, v sobotu se otevřou i studia v Brně a Ostravě

Autor:
V sobotu 30. srpna se všem divákům a příznivcům České televize otevřou studia v Praze, Brně a Ostravě. Den otevřených dveří nabídne možnost projít si zákulisí televize a setkat se s moderátory, herci, tvářemi zpravodajství či sportovními komentátory. Návštěvníky čeká i doprovodný program.
Fotogalerie4

Dne otevřených dveří v České televizi nabízí prohlídky zákulisí televize, kde vznikají pořady pro děti i dospělé. Návštěvníci se mohou setkat i s moderátory, herci, tvářemi zpravodajství či sportovními komentátory. | foto: Česká televize

„Česká televize je místem, kde se už více než sedm desetiletí tvoří příběhy pro všechny generace. Jako veřejnoprávní instituce jsme tu pro každého diváka, ať už hledá zábavu, inspiraci, poučení, kvalitní zpravodajství, sportovní či kulturní zážitky, nebo bezpečný prostor pro děti,“ uvedl generální ředitel České televize (ČT) Hynek Chudárek.

Den otevřených dveří je podle něho jedinečnou příležitostí nahlédnout do televizní kuchyně a projít se po místech, kde pořady vznikají.

Dne otevřených dveří v České televizi nabízí prohlídky zákulisí televize, kde vznikají pořady pro děti i dospělé. Návštěvníci se mohou setkat i s moderátory, herci, tvářemi zpravodajství či sportovními komentátory.
Dne otevřených dveří v České televizi nabízí prohlídky zákulisí televize, kde vznikají pořady pro děti i dospělé. Návštěvníci se mohou setkat i s moderátory, herci, tvářemi zpravodajství či sportovními komentátory.
Dne otevřených dveří v České televizi nabízí prohlídky zákulisí televize, kde vznikají pořady pro děti i dospělé. Návštěvníci se mohou setkat s moderátory, herci, tvářemi zpravodajství či sportovními komentátory.
Během Dne otevřených dveří v České televizi si v roce 2023 děti vyzkoušely i práci kameramanů
4 fotografie

V Praze na návštěvníky čekají tři prohlídkové trasy a jedna speciální bezbariérová. Návštěvníci uvidí přenosovou a osvětlovací techniku, zámečnické a truhlářské dílny i hudební studio. Podívají s i do studií, například k pořadům Herbář či Studio Kamarád. Připravená je také ukázka práce zbrojířů.

Těšit se mohou i na zákulisí pořadů StarDance, Peče celá země nebo Sama doma. Uvidí i model Kavčích hor a expozici talkshow Všechnopárty a Výborná SHOW nebo dekorace. Jedna z návštěvnických tras se bude věnovat i zpravodajství.

Pro návštěvníky, kteří potřebují bezbariérový přístup, je připravena speciální trasa.

Chudárek chce další kanál a proškrtat nejvyšší vedení. Jaké plány má nový šéf ČT

Kromě prohlídek nabídne Česká televize i venkovní program, například se představí Hýbánky, zahraje kapela Bombarďák, vědecké pokusy předvede Vladimír Kořen ze Zázraků přírody nebo si návštěvníci budou moci zasoutěžit s Večerníčkem a potkat se s Jiřinou Bohdalovou a Josefem Dvořákem.

Po celý den se budou konat autogramiády. Milovníci tance se také mohou zapojit do taneční školy StarDance. Představí se také hasiči ČT nebo olympijská zóna EDA či charitativní sbírka Pomozte dětem.

Brno odhalí zákulisí AZ-kvízu, Ostrava newsroom

„Návštěvníci se letos mohou těšit na prohlídku tří studií, zpravodajského newsroomu i technického zázemí, maskéren a kostyméren. Připravili jsme také ukázku práce s klíčovacím pozadím, soutěžní edici pořadu What the Fact? nebo legendární AZ-kvíz s Alešem Zbořilem,“ popsal ředitel Televizního studia Brno Petr Albrecht.

Prohlídky doplní venkovní program, který zahájí moderátoři Dobrého rána. Na pódiu se postupně vystřídají Jogínci, Terčin zvířecí svět, diskuse moderátorů regionálního zpravodajství, pořad Tajemství pana M. i sportovní blok. Chybět nebudou soutěže pro děti, Večerníčkova hra či stolní hokej s redaktory sportovní redakce. Pro fanoušky techniky nabídne brněnské studio mimo jiné přenosový SNG vůz.

Česká televize mění zahraniční zpravodaje, do USA míří Václav Černohorský

„Den otevřených dveří je skvělou možností ukázat, jak se u nás vyrábí pořady, které diváci dobře znají z obrazovky. Návštěvníci projdou studiem, kde vznikají Události v regionech, i větším prostorem, kde natáčíme Dobré ráno, Sama doma nebo Na stopě. Budou moci nahlédnout do střižen, režií i newsroomu a vidět na vlastní oči, co obnáší práce našich kolegů,“ přiblížila ředitelka Televizního studia Ostrava Gabriela Lefenda.

Diváci se setkají s tvůrci pořadů Bludiště, Klenoty s vůní benzínu či Ty Brďo!, s moderátory Dobrého rána, redaktory zpravodajství i tvůrci dokumentů. Součástí programu jsou také besedy, autogramiády, kuchařská show, prohlídka policejního a televizního vozu i dětský program.

Pro dospělé diváky je pak připravena například diskuse k pořadu Stíny v mlze: vyšetřování v kriminálce a ve skutečnosti.

Vstoupit do diskuse
Témata: Česká televize

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech

Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky dokazují, že láska nezná hranic. Kochejte se temnou krásou Madeiry nebo obdivujte unikátní přírodu...

ČT zve na den otevřených dveří, v sobotu se otevřou i studia v Brně a Ostravě

V sobotu 30. srpna se všem divákům a příznivcům České televize otevřou studia v Praze, Brně a Ostravě. Den otevřených dveří nabídne možnost projít si zákulisí televize a setkat se s moderátory,...

26. srpna 2025

Šetrné a s kvalitními produkty, ale taky nákladné. Jak se farmaří regenerativně

Premium

O ekologický certifikát přišel, protože bral krmení od jiných regenerativních farem. Jeho cílem je zachovat kvalitní půdu pro další generace, ale stát mu nepomáhá. Navzdory tomu, že kvůli šetrnému...

26. srpna 2025

ANALÝZA: Petr Pavel v polovině mandátu. Hlavní zkouška teprve přijde

Premium

Prezident Petr Pavel v září vstoupí už do druhé poloviny svého mandátu. Redakce iDNES.cz při této příležitosti oslovila experty, bývalé politiky i diplomaty, aby jeho dosavadní působení zhodnotili....

26. srpna 2025

Trump žehlí korejské vztahy. Jihu nabídl zbraně, severu schůzku s Kim Čong-Unem

Americký prezident Donald Trump v pondělí v Bílém domě nabídl jihokorejskému prezidentovi I Če-mjongovi nákup amerického vojenského vybavení. Tématy společného rozhovoru se staly rovněž další obchody...

25. srpna 2025  21:58

Ukrajinu navštěvují státníci, slibují další miliardy. Přijel i Trumpův zmocněnec

Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Keith Kellogg v Kyjevě prohlásil, že příslušní představitelé tvrdě pracují na ukončení více než tříleté války Ruska proti Ukrajině. Doufají...

25. srpna 2025  21:03

Rok dobrého vína. Deště v červenci prospěly hroznům, už jsou první burčáky

Na první doušky si milovníci burčáku museli letos oproti jiným rokům počkat. Podle vinařů se ale několikatýdenní prodleva vyplácí a burčák má tu správnou, takzvaně kyselkavou, chuť. K dostání je už...

25. srpna 2025  20:45

Symbol vlastenectví, nebo rasismu? Anglií zmítá spor o vlastní vlajku

Premium

V anglických městech a vesnicích se začaly ve velkém vyvěšovat národní vlajky. Podle vůdců kampaně to jsou symboly vlastenectví a hrdosti, podle kritiků si však svatojiřský kříž přisvojila krajní...

25. srpna 2025

Ústup slávy nesl těžce. Tým jako Gott? To se Karolovi nelíbilo, říká první žena Duchoně

Premium

Měl našlápnuto stát se slovenským Karlem Gottem, dokonce se říkalo, že má lepší hlas. Jenže žil až příliš rychle a neunesl slávu. Než dokázal zpěvák Karol Duchoň (1950–1985) vystoupat k úplným...

25. srpna 2025

Izrael zasáhl nemocnici, při útoku zemřeli i novináři. Nehoda, říká Netanjahu

Izraelský útok na nemocnici na jihu Pásma Gazy zabil nejméně 20 lidí, včetně pěti novinářů. Jeden z nich pracoval pro agenturu Reuters, další obětí je podle médií novinářka, která spolupracovala s...

25. srpna 2025  10:57,  aktualizováno  19:37

Lidé by chtěli diktátora. Ale já jím nejsem a nemám je rád, prohlásil Trump

Americký prezident Donald Trump uvedl, že americká armáda by mohla být nasazena k potlačení zločinu ve městě Chicago. Na kritiku, že jedná autoritářsky reagoval tím, že někteří lidé ve městě by možná...

25. srpna 2025  19:13

Z policistů měl hrůzu, ale byl to dobrák, říká bratr muže zastřeleného v Ďáblicích

Zatímco zásahová jednotka vtrhla do bytu, snažil se utéct oknem. Tam ale na muže čekal policista, který ho uprostřed seskoku dvakrát střelil. Sedmačtyřicetiletý recidivista pak na následky zranění v...

25. srpna 2025  16:03,  aktualizováno  19:07

Poslední pokus o záchranu ruské alpinistky v Kyrgyzstánu selhal, další bude až příští rok

V Kyrgyzstánu selhal kvůli špatnému počasí poslední pokus o záchranu ruské alpinistky Natalji Nagovicynové (47), která skoro před dvěma týdny uvízla se zlomenou nohou na nejvyšší hoře pohoří Ťan-Šan,...

25. srpna 2025  18:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.