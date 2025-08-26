„Česká televize je místem, kde se už více než sedm desetiletí tvoří příběhy pro všechny generace. Jako veřejnoprávní instituce jsme tu pro každého diváka, ať už hledá zábavu, inspiraci, poučení, kvalitní zpravodajství, sportovní či kulturní zážitky, nebo bezpečný prostor pro děti,“ uvedl generální ředitel České televize (ČT) Hynek Chudárek.
Den otevřených dveří je podle něho jedinečnou příležitostí nahlédnout do televizní kuchyně a projít se po místech, kde pořady vznikají.
V Praze na návštěvníky čekají tři prohlídkové trasy a jedna speciální bezbariérová. Návštěvníci uvidí přenosovou a osvětlovací techniku, zámečnické a truhlářské dílny i hudební studio. Podívají s i do studií, například k pořadům Herbář či Studio Kamarád. Připravená je také ukázka práce zbrojířů.
Těšit se mohou i na zákulisí pořadů StarDance, Peče celá země nebo Sama doma. Uvidí i model Kavčích hor a expozici talkshow Všechnopárty a Výborná SHOW nebo dekorace. Jedna z návštěvnických tras se bude věnovat i zpravodajství.
Pro návštěvníky, kteří potřebují bezbariérový přístup, je připravena speciální trasa.
|
Chudárek chce další kanál a proškrtat nejvyšší vedení. Jaké plány má nový šéf ČT
Kromě prohlídek nabídne Česká televize i venkovní program, například se představí Hýbánky, zahraje kapela Bombarďák, vědecké pokusy předvede Vladimír Kořen ze Zázraků přírody nebo si návštěvníci budou moci zasoutěžit s Večerníčkem a potkat se s Jiřinou Bohdalovou a Josefem Dvořákem.
Po celý den se budou konat autogramiády. Milovníci tance se také mohou zapojit do taneční školy StarDance. Představí se také hasiči ČT nebo olympijská zóna EDA či charitativní sbírka Pomozte dětem.
Brno odhalí zákulisí AZ-kvízu, Ostrava newsroom
„Návštěvníci se letos mohou těšit na prohlídku tří studií, zpravodajského newsroomu i technického zázemí, maskéren a kostyméren. Připravili jsme také ukázku práce s klíčovacím pozadím, soutěžní edici pořadu What the Fact? nebo legendární AZ-kvíz s Alešem Zbořilem,“ popsal ředitel Televizního studia Brno Petr Albrecht.
Prohlídky doplní venkovní program, který zahájí moderátoři Dobrého rána. Na pódiu se postupně vystřídají Jogínci, Terčin zvířecí svět, diskuse moderátorů regionálního zpravodajství, pořad Tajemství pana M. i sportovní blok. Chybět nebudou soutěže pro děti, Večerníčkova hra či stolní hokej s redaktory sportovní redakce. Pro fanoušky techniky nabídne brněnské studio mimo jiné přenosový SNG vůz.
|
Česká televize mění zahraniční zpravodaje, do USA míří Václav Černohorský
„Den otevřených dveří je skvělou možností ukázat, jak se u nás vyrábí pořady, které diváci dobře znají z obrazovky. Návštěvníci projdou studiem, kde vznikají Události v regionech, i větším prostorem, kde natáčíme Dobré ráno, Sama doma nebo Na stopě. Budou moci nahlédnout do střižen, režií i newsroomu a vidět na vlastní oči, co obnáší práce našich kolegů,“ přiblížila ředitelka Televizního studia Ostrava Gabriela Lefenda.
Diváci se setkají s tvůrci pořadů Bludiště, Klenoty s vůní benzínu či Ty Brďo!, s moderátory Dobrého rána, redaktory zpravodajství i tvůrci dokumentů. Součástí programu jsou také besedy, autogramiády, kuchařská show, prohlídka policejního a televizního vozu i dětský program.
Pro dospělé diváky je pak připravena například diskuse k pořadu Stíny v mlze: vyšetřování v kriminálce a ve skutečnosti.