Déčko chystá nové pořady o cirkulární ekonomice. Natočí je v Praze, Brně i Ostravě

„Dětská tvorba patří k podstatným úkolům České televize. Chceme dětem nabízet původní pořady, které rozvíjejí jejich představivost, podporují zvídavost a pomáhají jim porozumět světu kolem sebe. Nově schválené projekty jsou toho jasným důkazem. Vznikat budou v televizních studiích v Brně a Ostravě a jedna bude z dílny studia v Praze,“ popsal generální ředitel České televize (ČT) Hynek Chudárek.
Čtyři nové série propojí téma cirkulární ekonomiky, tedy přístupu, který omezuje vznik odpadu a podporuje opravy věcí i opětovné využívání materiálů, s celoroční soutěží Déčka ve školním roce 2027/28. Dětem ukážou, proč má smysl věci opravovat, znovu používat nebo pro ně hledat nové využití. Každý z pořadů přitom zvolí jinou cestu, jak téma přiblížit svým divákům – od pohádkového vyprávění pro nejmenší až po interaktivní soutěž školních týmů.
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„Snažíme se tak naplňovat naši vizi dětské televizní stanice která chce děti nejen bavit, ale i vzdělávat, motivovat a pomoci orientovat se v dnešním složitém světě. Vedle těchto čtyř nových formátů má Déčko v roce 2027 ve výrobě i sedm nových řad večerníčků, začne natáčet nový třináctidílný hraný seriál pro děti a celou rodinu a představí premiérové díly oblíbených dětských pořadů,“ dodal výkonný ředitel a šéfdramaturg ČT :D Petr Koliha.
Televizní studio Ostrava připraví šestnáctidílný seriál Otočky Recíka a Cirklíka. Prostřednictvím pohádkových příběhů nejmenším divákům vysvětlí rozdíl mezi „vyhodit“ a „znovu použít“ a ukáže, že ne všechno, co se pokazí, je navždy ztracené. Pořad spojí hrané pasáže s 2D animací. Druhým ostravským titulem bude interaktivní soutěž Zachraňte Entu!, v níž se utkají dva pětičlenné školní týmy. Natáčet se bude v Dolní oblasti Vítkovic a tématem bude péče o planetu.
Co se stane, když vyřazené věci vezmou osud do svých rukou? Na této otázce staví třináctidílná animovaná série Ještě jednou!, kterou připraví Televizní studio Brno v koprodukci se společností MAUR film. V režii Lucie Štamfestové propojí 3D a ploškovou animaci s hereckou akcí převedenou do animované podoby. Humorem a námětem odkazuje na Toy Story i českou animovanou klasiku Vzpoura hraček a otevře témata cirkulární ekonomiky a ekologické zodpovědnosti.
V pražském studiu vznikne desetidílný písničkový cyklus Re:PETice pro mladší děti s původními písněmi Michala Horáka. Populární písničkář v něm ztvární nepořádného a pohodlného studenta, který se prostřednictvím fantazie a skládání písniček seznamuje s udržitelným chováním. Jednotlivé díly přiblíží například třídění odpadu, upcyklaci nebo nakupování v obchodech s použitým oblečením.
Pořady pro děti nabídne Česká televize na programu ČT :D a v iVysílání.