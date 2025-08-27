Česká televize začne vysílat Události, komentáře z ekonomiky

Česká televize od září obnoví samostatnou ekonomickou redakci, která bude mít nově také vlastní ekonomický pořad v podobě Událostí, komentářů z ekonomiky vysílaných každou sobotu. Podle ředitele zpravodajství a publicistiky Petra Mrzeny by měl do konce roku vzniknout ještě jeden ekonomický pořad. Ten by měl mít, na rozdíl od diskusních Událostí, komentářů, reportážní charakter.
Novým generálním ředitelem České televize se stal dosavadní šéf obchodu Hynek...

Novým generálním ředitelem České televize se stal dosavadní šéf obchodu Hynek Chudárek. (25. června 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Výběr nového ředitele České televize po Janu Součkovi se blíží k závěru....
Ředitel zpravodajství a publicistiky ČT Petr Mrzena
Ředitel programové divize ČT Milan Fridrich
Večírek České televize na KVIFF. Na snímku ředitel ČT Hynek Chudárek a Milan...
Od 1. září vznikne v České televizi (ČT) nová samostatná divize Sport v čele s dosavadním ředitelem kanálu ČT sport Jiřím Ponikelským. Dále dojde ke zrušení divize Digitálních služeb a převedení jejích složek do divize pod novým názvem Program a digitální služby pod vedením Milana Fridricha. Divize Korporátní služby se přejmenuje na divizi Korporátních vztahů a marketingové komunikace.

Organizační změny, které ve středu schválila Rada ČT, zavedl nový generální ředitel ČT Hynek Chudárek, který je avizoval již ve svém kandidátském projektu.

Česká televize mění zahraniční zpravodaje, do USA míří Václav Černohorský

Přechod digitální agendy pod Fridricha pak souvisí s jeho dohodou s Chudárkem, na základě které Fridrich odstoupil z kandidatury na šéfa ČT a umožnil tak Chudárkovo zvolení.

Chudárek také uvedl, že do 12. září předloží Radě ČT finální návrh memoranda o veřejné službě, které vymezuje veřejnoprávní činnost ČT na televizním trhu. Vytvoření memoranda zakotvujícího postavení ČT vůči komerčním stanicím, zavádí schválená mediální novela z jara letošního roku.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

