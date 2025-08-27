Od 1. září vznikne v České televizi (ČT) nová samostatná divize Sport v čele s dosavadním ředitelem kanálu ČT sport Jiřím Ponikelským. Dále dojde ke zrušení divize Digitálních služeb a převedení jejích složek do divize pod novým názvem Program a digitální služby pod vedením Milana Fridricha. Divize Korporátní služby se přejmenuje na divizi Korporátních vztahů a marketingové komunikace.
Organizační změny, které ve středu schválila Rada ČT, zavedl nový generální ředitel ČT Hynek Chudárek, který je avizoval již ve svém kandidátském projektu.
Přechod digitální agendy pod Fridricha pak souvisí s jeho dohodou s Chudárkem, na základě které Fridrich odstoupil z kandidatury na šéfa ČT a umožnil tak Chudárkovo zvolení.
Chudárek také uvedl, že do 12. září předloží Radě ČT finální návrh memoranda o veřejné službě, které vymezuje veřejnoprávní činnost ČT na televizním trhu. Vytvoření memoranda zakotvujícího postavení ČT vůči komerčním stanicím, zavádí schválená mediální novela z jara letošního roku.