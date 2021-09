Prezident podepsal prodloužení odpočtů DPH pro ČT a ČRo

Česká televize a Český rozhlas budou moci využívat širší nároky na odpočet daně z přidané hodnoty (DPH) až do konce roku 2024. Jinak by tato možnost skončila a obě instituce by příští rok přišly dohromady asi o 420 milionů korun. Počítá s tím novela zákona o dani z přidané hodnoty, kterou v pátek podepsal prezident.