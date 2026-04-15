„Zveřejněný návrh převést financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) pod státní rozpočet bez ústavních pojistek je de facto likvidací médií veřejné služby. Pro takto zásadní změnu neexistuje racionální důvod a nelze ji vnímat jinak než jako pokus Českou televizi a Český rozhlas oslabit a politicky ovládnout. Koaliční vláda chce, abychom se všichni stali nedobrovolnými sponzory politiků, kteří si z nezávislých médií udělají média stranická,“ napsaly odborové organizace České televize ve středečním prohlášení.
|
Poplatky zrušíme, jsou zastaralé, řekl Klempíř. Kolik dostanou ČT a rozhlas?
Podle odborářů návrh vznikl překotně a bez jakékoliv diskuze s vedením televize či rozhlasu. Samotný plánovaný rozpočet, který má České televizi snížit příjmy o miliardu a Českému rozhlasu téměř o půl miliardy, znamená podle odborů výrazné existenční problémy pro obě média. „S takto nastaveným rozpočtem nebudou schopna plnit zákonem a Memorandem stanovené úkoly,“ dodávají.
Česká televize a Český rozhlas mají dostat příští rok místo výnosu z poplatků dohromady 7,8 miliardy korun ze státního rozpočtu. Celkem je to zhruba o 1,4 miliardy korun méně. Klempíř odmítá tvrzení opozice, podle níž chce vláda dostat televizi a rozhlas pod svou kontrolu.
|
Paskvil, padlo na Radě ČT o návrhu na zrušení poplatků. S Klempířem chce jednat
„Média budou muset rušit výrobu celé řady pořadů a tím pádem dojde k masívnímu propuštění jejich zaměstnanců. Ohrožena je existence televizních studií České televize v Ostravě a v Brně. V návrhu totiž pro ně chybí zákonná opora. Stejně tak je ohrožena celá síť regionálních studií Českého rozhlasu, protože chybí dosavadní povinný pětinový podíl regionální tvorby, včetně času vyhrazeného pro regionální denní zpravodajství a publicistiku,“ popsali odboráři.
K tomu také podotýkají, že regionální studia veřejnoprávních médií jsou institucemi, které se věnují dění v těch nejodlehlejších částech Česka.
„Odboráři i další pracovníci České televize a Českého rozhlasu jsou připraveni nezávislá veřejnoprávní média nepodléhající politické moci bránit, a to všemi zákonnými prostředky. Vyzýváme poslance, senátory, uměleckou obec, kolegy novináře a občany České republiky k obraně veřejné služby. Český rozhlas a Česká televize jsou tu pro občany nejen v těžkých a složitých časech, ale jsou především silnou oporou demokratického systému,“ doplnili odboráři.