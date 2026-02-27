Pořad 13. komnata slaví 20 let. Ve výroční sérii se vrací k silným příběhům

Autor:
  14:00
Dvacet let se na obrazovkách objevuje dokumentární cyklus České televize 13. komnata. Znovu připomíná, že i u známých tváří existují témata, o nichž se nemluví snadno, a přesto mají sílu pomáhat druhým. Novou sérii, která nabídne návraty do 13. komnaty slavných osobností, doprovází také osvěžení vizuální podoby včetně nového loga a upravené znělky.
Fotogalerie4

Pořad 13.komnata vstupuje do výroční sezony s novým logem | foto: Česká televize

„Ambicí 13. komnaty bylo ukázat lidem, že hovořit o tom, co je trápí, není slabostí – naopak tím můžou pomoct sobě i druhým. Když jsme s pořadem začínali, mělo jít jen o třináct dílů. Po odvysílání prvních epizod, které vidělo v průměru 1,18 milionu diváků, nám došlo, že by byla škoda ten formát uzavřít,“ popsala autorka a vedoucí projektu Iveta Toušlová.

Pořad 13.komnata vstupuje do výroční sezony s novým logem
Iveta Toušlová je autorkou cyklu České televize 13. komnata
Olga Studničková Šípková a Milan Studnička v pořadu 13. komnata (březen 2026)
Olga Studničková Šípková v pořadu 13. komnata (březen 2026)
4 fotografie

„Třináctá komnata nestojí na senzaci, ale na důvěře a respektu k člověku, který se rozhodne svůj příběh otevřít. O to víc nás pak motivuje, když nám diváci píší, že pro ně některé příběhy byly vzpruhou a pozitivní inspirací nebo že je některé léčebny využívají v rámci skupinových psychoterapií,“ připojila Toušlová.

13. komnata

je dokumentární cyklus České televize o životních křižovatkách známých osobností. Cyklus zatím odhalil 632 osobních osudů.

Doplnila, že tvůrci hledali, čím cyklus ozvláštnit. „Už při jeho desátém výročí se nám osvědčilo vracet se do některých 13. komnat, tak jsme se rozhodli udělat to znovu. Život jde přece dál a lidem přicházejí do cesty další překážky,“ poznamenala.

Výroční série se začátkem března vrací k lidem, kteří už svou komnatu jednou otevřeli, a sleduje, co přinesl čas. První epizoda výroční řady bude patřit Olze Studničkové Šípkové. Mistryně světa v aerobiku se po letech vrací k tématu, které už nejde obejít: vypráví o krvácení do mozku, po němž musela bojovat o život, a o rozhodnutí k restartu. Tímto dílem provede Petra Křížková, režie se ujala Markéta Oddfish Nešlehová, která se 13. komnatou spolupracuje pravidelně.

„Dvacet je za hranici veškeré dokumentaristické představivosti. Komnata je pro mě prestiž, kontinuita, jednoznačnost, jedinečnost, jasné vedení. Jen proto mohla projít turbulentními dobami proměn diváckých generací i televizních lídrů, fungovat i po vzniku úplně nové divácké kultury i nových televizních formátů a nepřežít se,“ dodala k výročí režisérka.

13. komnatu jsem vymyslela i jako svou terapii, říká Iveta Toušlová

Na úvodní díl naváže 13. komnata Jaroslava Svěceného. Ve výroční sérii se objeví i fotograf Robert Vano, operní pěvkyně Dagmar Pecková, novinář Josef Klíma, herečka Chantal Poullain či zpěvačka Heidi Janků. Dohromady přinese tato řada sedmnáct nových dílů.

Nové logo a znělka

Dvacetileté výročí se stalo i impulzem k citlivému osvěžení vizuálu a znělky pořadu. „Modernější kabát dostane i hudba. Její autor Ladislav Faktor vymýšlí nové atraktivnější aranžmá původního motivu,“ uvedla Toušlová.

„Cílem nebyla radikální změna. Při zpracování jsme vycházeli z toho, co je pro 13. komnatu celých dvacet let typické – klíč, hlava, zámek, tedy symboly odemykání – a dali jim současnější podobu. Podobně jsme přistoupili i k hudební složce znělky, melodie zůstává stejná, jen zvuk je modernější, současný,“ popsala ředitelka marketingu České televize Štěpánka Sunková.

Vstoupit do diskuse

Vrah má nést odpovědnost už ve 13 letech, Tejc chce přitvrdit i u opilců za volantem

Nejčtenější

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti

Ranč Zorro Jeffreyho Epsteina v Novém Mexiku.

Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Zelenskyj poprvé ukázal svůj bunkr. Sem mu volal Biden a nabízel odvoz ze země

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ukázal poprvé svůj bunkr pod...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videu, které natočil k dnešnímu čtvrtému výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině, poprvé ukázal svůj bunkr pod prezidentskou kanceláří v centru...

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa v souvislosti s kauzou Epstein

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa. (19. února 2026)

Britská policie zadržela na několik hodin králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora pro podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci. Případ bratra Karla III. souvisí s kauzou zesnulého...

Soud za deset minut rozvedl manželství expremiéra Nečase. Pár se odcizil

Jana a Petr Nečasovi před jednáním Vrchního soudu v Praze (14. září 2017)

Soud v úterý rozvedl manželství bývalého premiéra Petra Nečase (ODS) a Jany Nečasové, dříve Nagyové, někdejší ředitelky jeho sekretariátu na úřadu vlády. Na ukončení manželství se dohodli. Kvůli...

Dědička rodu Walderode získá mobiliář zámku Hrubý Rohozec, NPÚ se neodvolá

Zámek Hrubý Rohozec (29. ledna 2026)

Mobiliář státního zámku Hrubý Rohozec v Turnově náleží Johanně Kamerlanderové, dědičce rodu Walderode. V pátek o tom rozhodl okresní soud v Semilech, verdikt ale není zatím pravomocný. Vdova po...

27. února 2026  8:37,  aktualizováno  14:12

Recidiva nehrozí. Soud rozhoduje o ukončení léčby prvního českého teroristy Baldy

Krajský soud v Praze řeší kauzu penzisty Jaromíra Baldy, který zavinil nehodu...

Osmasedmdesátiletý Jaromír Balda, který byl v roce 2019 odsouzený na čtyři roky vězení za teroristický útok na železnici a za vyhrožování teroristickým činem, svého jednání lituje. Nikomu by...

27. února 2026  8:21,  aktualizováno  14:10

Broker Consulting hlásí rekordní rok: realitní transakce za 23 miliard korun

Komerční sdělení
Nemovitosti ve Španělsku

Realitní segment skupiny Broker Consulting má za sebou rok, který jej řadí mezi nejviditelnější hráče na trhu. V roce 2025 skupina napříč Českem, Slovenskem, Španělskem a Dubají zrealizovala prodej...

27. února 2026  14:05

Brno odbylo námitku. Soud proto zrušil část územního plánu týkající se Lužánek

Existenci garáží na povrchu připomínají mimo jiné tyto dvě rampy s půlkulatou...

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil část brněnského územního plánu, která upravovala využití území za Lužánkami. Město se při pořizování nevypořádalo s podrobnými námitkami muže ze sousedství. Územní...

27. února 2026,  aktualizováno  14:02

RECENZE: Pravidla Nirvány? Ztraceného Kurta Cobaina už zase zachraňuje hudba

Premium
Jan Mansfeld v představení Pravidla Nirvány

Příběh Kurta Cobaina a hnutí grunge mapuje Švandovo divadlo v Pravidlech Nirvány. Jejich „činohra s koncertem“ potěší hlavně původní hudbou. Skladateli Ivanu Acherovi se totiž povedlo tehdejší tvorbu...

27. února 2026

Pořad 13. komnata slaví 20 let. Ve výroční sérii se vrací k silným příběhům

Pořad 13.komnata vstupuje do výroční sezony s novým logem

Dvacet let se na obrazovkách objevuje dokumentární cyklus České televize 13. komnata. Znovu připomíná, že i u známých tváří existují témata, o nichž se nemluví snadno, a přesto mají sílu pomáhat...

27. února 2026

Policie obvinila vojáka, který pořezal generála Hyťhu. Hrozí mu až deset let

Prezident Petr Pavel při příležitosti Dne vítězství jmenoval nové generály, 8....

Policie obvinila vojáka, který loni v září napadl nožem šéfa sekce zpravodajského zabezpečení armády Romana Hyťhu. Čelí obvinění mimo jiné z těžkého ublížení na zdraví, uvedl dozorující státní...

27. února 2026  13:37

Američané poprvé víc sympatizují s Palestinci než Izraelci, ukázal průzkum

Lidé protestují na podporu Palestinců v Pásmu Gazy před Newyorskou univerzitou....

Američané poprvé po desetiletích více sympatizují s Palestinci než s Izraelci, ukazuje nový průzkum agentury Gallup. Trend se zrychlil během války v Pásmu Gazy. Před třemi lety s Izraelem víc...

27. února 2026  13:23

Ministerstvo financí odvolalo ředitele MERO Pantůčka. Důvody mu nesdělilo

Jaroslav Pantůček, generální ředitel a předseda představenstva MERO ČR.

Ministerstvo financí odvolalo předsedu představenstva a generálního ředitele státního provozovatele ropovodů MERO Jaroslava Pantůčka. Informaci potvrdil tiskový odbor ministerstva. Odvolání je účinné...

27. února 2026  13:15

Lidé se vzácnými nemocemi čekají na diagnózu i roky, pomůže registr pacientů

ilustrační snímek

Lidé se vzácnými onemocněními čekají na diagnózu i několik let. Pomoci má lepší vzdělávání zdravotníků nebo registr pacientů, který plánuje ministerstvo zdravotnictví v novele zákona o elektronizaci....

27. února 2026  13:04

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Drahé bundy do hor? Majitelka Luční boudy útočí a obviňuje KRNAP z plýtvání

Premium
Luční bouda v Krkonoších je od neděle přístupná jen ubytovaným. (1. června 2025)

Dlouhodobá nevraživost mezi majitelkou Luční boudy Klárou Sovovou a Správou KRNAP kvůli kamerovému systému, pokutám a vjezdům do chráněného území má další dějství. Boudařka se rozhodla na sociálních...

27. února 2026

Vítězní zelení, za nimi Farage. Volby obrací britskou politiku vzhůru nohama

V doplňovacích volbách v obvodu Gorton and Denton zvítězila kandidátka zelených...

Doplňovací parlamentní volby v obvodu Gorton a Denton v jihovýchodním Manchesteru vyhrála kandidátka zelených Hannah Spencerová. Na druhém místě skončila protiimigrační Reform UK, vládní labouristé...

27. února 2026  9:32,  aktualizováno  12:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.