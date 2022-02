Peroutkovu cenu dostali zahraniční zpravodajové Engelová a Řezníček

Práce zahraničních redaktorů bývá podle pořadatelů ocenění často opomíjená. Prostor a čas věnovaný událostem ze světa podle nich ubývá ve všech domácích médiích.

Tereza Engelová se zabývá zahraniční novinařinou více než dvacet let. V minulosti působila jako dopisovatelka pro týdeník Respekt, deník Hospodářské noviny, portál Aktuálně.cz či Český rozhlas.

Od roku 2000 Engelová externě spolupracovala s Českou televizí. o dva roky později se stala redaktorkou Objektivu a editorkou zahraničního zpravodajství veřejnoprávní televize.

Po studiích dokumentárního filmu ve Velké Británii pobývala od podzimu 2007 do dubna 2009 v Pákistánu. Na ženské univerzitě v Rávalpindí vedla kurzy žurnalistiky a dokumentárního filmu.

„Engelová dobře ví, že dnešní novinařina se posunula a je ohrožena novými trendy, které zpochybňují samu podstatu kvalitní žurnalistiky. Rozhodně však podle ní nelze rezignovat na dodržování základních principů této práce,“ vyzdvihl novinář Jan Dražan.

Druhý oceněný, Martin Řezníček, je jednou z hlavních tváří zpravodajství České televize (ČT). Od roku 2000 pracoval v Praze a Londýně v české redakci BBC. Do ČT nastoupil v roce 2006, a to nejprve do zahraniční redakce, kterou od déle než čtyři roky vedl.

V letech 2013 až 2017 působil jako zahraniční zpravodaj ve Spojených státech amerických. Po návratu začal moderovat hlavní zpravodajskou relaci ČT Události a pořad Události, komentáře na ČT24. Loni v listopadu se stal prvním zástupcem České televize ve zpravodajském výboru Evropské vysílací unie (EBU).

„Důležitost jeho práce, ať už ve studiu na Kavčích horách nebo na střeše České národní budovy v New Yorku, tkví v jeho soustavnosti, připravenosti a profesionalitě. Ptá se, analyzuje a s optimismem sobě vlastním nepoučuje,“ ocenila jeho práci novinářka a zahraniční reportérka Veronika Bednářová.

Novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky uděluje od roku 1995 Společnost Ferdinanda Peroutky, a to vždy u příležitosti výročí jeho narození. Vyznamenaní by měli vykazovat vlastnosti, které byly vlastní Peroutkovi, tedy bezúhonnost před zákonem i vlastním svědomím a vysokou mravní integritu, která vylučuje rozpor mezi slovy a činy.

Jejich profesní práce má mít mimořádnou úroveň násobenou precizností výrazových prostředků a krásou jazyka. Musí vycházet z demokratické orientace, která je vždycky nekompromisní vůči všem projevům totalitarismu a nesnášenlivosti kulturní, národnostní a politické.

Loni byli oceněni redaktor Deníku N Petr Koubský a moderátor České televize Daniel Stach za mimořádnou práci při seriózním informovaní o koronavirové pandemii i v ‚boji‘ proti fake news.