Novou šéfredaktorkou časopisu Prima ZOOM je Lenka Klicperová

„Jsem velice rád, že Lenka přijala naši nabídku. Už na prvním čísle je vidět, že dokázala své bohaté zkušenosti promítnout do zkvalitnění obsahu i vizuální podoby časopisu. S její přítomností poroste i prestiž magazínu Prima ZOOM. Její další nespornou výhodou jsou také znalost televizního prostředí a zkušenosti s vlastní dokumentární tvorbou, což jistě dokáže zúročit v propojování magazínu s televizním obsahem,“ sdělil ke spolupráci Aleš Pýcha, marketingový ředitel FTV Prima, který je zároveň zodpovědný za agenturu Solootions vydávající časopis.

Nově je časopis členěn do tří základních sekcí – Zoom in, Civilizace a Planeta.

Lenka Klicperová byla dlouholetou šéfredaktorkou časopisu Lidé a Země. Jako válečná reportérka se specializuje zejména na problematiku války s Islámským státem v Iráku a Sýrii. Je nositelkou devíti cen a nominací v soutěži Czech Press Photo. Rovněž přednáší na univerzitě v Hradci Králové a je spoluautorkou několika dokumentů a knihy.

V roce 2016 byla Lenka Klicperová vedle Jana Pirka a Miroslava Bobka jednou z tváří image kampaně na kanál Prima ZOOM. V roce 2018 ji zařadila česká verze časopisu Forbes na seznam inspirativních osobností za tento rok.

„Beru to jako novou výzvu, šéfovat časopis Prima ZOOM. Mám ráda dokumenty – nejradši ty historické nebo o dalekých a exotických zemích, takže mi televizní kanál Prima ZOOM prostě sedne. A časopis, který trochu provzdušníme a osvěžíme, bude všechno to, co je na světě zajímavé, odrážet jako zrcadlo. Najdete tam reportáže ze světa, zajímavosti o tom, jak funguje člověk, historii a úchvatnou přírodu, rozhovory s inspirativními lidmi. Prostě fascinující svět, který nás obklopuje. Těším se na to!“ Řekla Klicperová k nové pracovní zkušenosti.

Grafický design magazínu má na starosti Jana Vahalíková, která absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru Jana Solpery. Od roku 1997 spolupracuje se Studiem Marvil, kde se zaměřuje na typografii, korporátní styl, knižní úpravu a výstavní grafiku. Je držitelkou ceny Arna Sáňky, několika ocenění v soutěži Nejkrásnější české knihy a držitelkou Red Dot Design Award 2010.

Magazín Prima ZOOM vydává FTV Prima pod hlavičkou agentury Solootions. Mezi její další tituly patří čtvrtletní kulinární magazín Prima FRESH, hobby měsíčník Prima vychytávky a speciál Prima Vychytané křížovky, které vycházejí z pořadu Vychytávky Ládi Hrušky. Tyto časopisy vznikají ve spolupráci s vydavatelstvím MAFRA PRINT. Z postavičky Primáčka těží komiksový čtvrtletník Primáček, který Prima vydává ve spolupráci s nakladatelstvím DONAU MEDIA.