Barclays Women’s Super League je nejvyšší profesionální fotbalovou ligou žen v Anglii a obdobou slavné Premier League. V soutěži se potkává 14 elitních celků v čele s velkokluby jako Chelsea, Manchesterem City nebo Arsenalem.
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CANAL+ Sport chystá novinky ve vysílání Premier League, zavádí původní komentář
CANAL+ Sport nabídne českým divákům v každém hracím kole exkluzivně dva zápasy v přímém přenosu. Na nich se budou podílet i expertky z řad bývalých či současných fotbalistek, které fanoušky svými znalostmi a zkušenostmi vtáhnou do hry. Nejpovolanější expertkou bude stávající tvář CANAL+ Sport Kateřina Svitková, která je jednou ze dvou Češek, které kdy ve BWSL v historii nastoupily – nejprve v barvách West Hamu a poté i v týmu tehdy úřadujících mistryň z Chelsea.
Na diváky čeká 26 hracích kol, v nichž se bude bojovat o trofej, kterou bude obhajovat Manchester City. Tomu jsou ale v patách i Chelsea s Arsenalem a velká očekávání mají také London City Lionesses, které z Barcelony přivedly vítězku Zlatého míče Alexii Putellas.
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Ženský fotbal má obří potenciál. Brabec nejen o inspiraci mistrovstvím světa
Nová sezona BWSL odstartuje na programu CANAL+ Sport 2 úvodním zápasem sezony 2026/27 mezi týmy London City Lionesses a Manchester United. Diváky přenosem provedou komentátor Michal Micka a fotbalová expertka stanice CANAL+ Sport Kateřina Svitková.