Skylink se mění na CANAL+, diváci získají nové kanály i streamovací aplikaci

Pod jednou značkou CANAL+ budou tak mít diváci integrovaný zábavní zážitek kombinující satelitní a internetovou televizi, živé vysílání, prémiové streamovací služby a exkluzivní obsah, filmy, sport a lokální tvorbu.
Pro stávající zákazníky se z hlediska fungování služeb nic nezmění, jejich předplatné poběží dál, jak jsou zvyklí. Díky mezinárodnímu zázemí skupiny CANAL+ nabídne společnost pestřejší programovou nabídku, širší žánrový výběr a ještě více zábavy.
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Čtyři nové televizní stanice
Se změnou názvu odstartují 22. října i čtyři nové televizní kanály, které zákazníci Skylinku získají jako součást programové nabídky automaticky.
Hlavní stanice CANAL+ se stane domovem pro prémiovou originální tvorbu, zahraniční filmové hity, nejnapínavější sportovní přenosy a exkluzivní české a slovenské filmové premiéry.
Silné emoce, lidské osudy a romantiku přinese stanice CANAL+ Drama. Milovníci záhad a napětí si přijdou na své na programu CANAL+ Crime, který se zaměří na rozplétání těch nejsložitějších kriminálních případů, zatímco CANAL+ Classics oživí nestárnoucí filmové legendy a ikonické snímky, které u obrazovek spolehlivě spojí celou rodinu.
Na stávající stanici CANAL+ Action nově čeká diváky spousta akčních titulů a hollywoodských blockbusterů. Fotbalovou ligu Premier League, Barclays Women’s Super League, tenisové turnaje WTA, padel i rugby mohou diváci i nadále sledovat na sportovních stanicích CANAL+ Sport.
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CANAL+ je globální mediální a zábavní společnost působící v Evropě a Africe. Videoplatformu CANAL+ využívá více než 40 milionů předplatitelů, kteří zde najdou lokální i světovou kinematografii, živé sportovní přenosy či televizní seriály. CANAL+ působí ve více než 70 zemích a zaměstnává přibližně 15 tisíc lidí.