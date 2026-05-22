Bůzek je novým členem představenstva MAFRA, Horáková Tykačová míří do dozorčí rady

„Transakce prodeje 50 % akcií společnosti MAFRA a.s. byla schválena příslušnými úřady. K jejich předání novému akcionáři, společnosti TYMEPRAX a.s. ze skupiny Pavla Tykače dojde dne 29. května 2026. Počínaje tímto dnem se stane akcionářem společnosti MAFRA, a.s., zbylých 50 % akcií zůstává ve skupině Kaprain Karla Pražáka „, říká Miloslava Nováková, ředitelka Corporate Affairs pro Česko a Slovensko.
Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“
Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...
Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář
Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...
V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných
V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...
Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal
Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...
Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se
Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...
Děti možná brzy přestanou chodit do školy, zaznělo v iDNES Lounge
Umělá inteligence může během několika let proměnit samotný smysl školy. Podle Vojtěcha Komendy z AIExcellence, Ladislava Mrklase z CEVRO Univerzity a Jana Vöröše Mušuty z EDUinu už dnes část rodičů...
Bůzek je novým členem představenstva MAFRA, Horáková Tykačová míří do dozorčí rady
Dne 21. května 2026 došlo ke změnám v orgánech mediální skupiny MAFRA. Novým členem představenstva MAFRA, a.s. byl zvolen na dosud neobsazenou pozici Tomáš Bůzek. Novou členkou dozorčí rady se stala...
Moskva osázela náměstí umělou levandulí. Smrdí a za tepla ztrácí tvar, stěžují si lidé
Lubjanské náměstí v centru Moskvy, známé jaké Lubjanka, komunální služby před časem „osázely“ levandulí, která ovšem byla z plastu. Výzdoba tvořená umělými květinami vyvolala smíšené reakce lidí....
GIBS zajistila přes deset litrů tekuté extáze. Část doma užíval pražský policista
Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) zajistila při domovních prohlídkách více než deset litrů tekuté extáze (GBL). Část drogy měl podle vyšetřovatelů přechovávat pražský policista, který ji...
Rubio poděkoval Česku, že přijalo amerického lékaře, který byl v kontaktu s ebolou
Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval českému premiérovi Andreji Babišovi a všem pražským zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s ebolou. V příspěvku na sociální síti X...
RECENZE: I Vojtěch Dyk, osamělý hráč Inspekce, potřebuje psychoterapii
Přestože Vojtěch Dyk coby policista vyšetřující policisty má v seriálu Inspekce kolegy v podání Kristýny Ryšky a Martina Fingera, jeho postava opisuje ustálený model osamělého kovboje uvnitř systému....
Trump oznámil, že USA vyšlou do Polska dalších 5 tisíc vojáků. Z Německa je stahují
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek na sociální síti oznámil vyslání dalších pěti tisíc amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Nawrockým. Trump...
Nikdy neseděli za volantem, přesto v Česku získali řidičáky na kamion. Mongoly stíhá policie
Policisté zadrželi osm cizinců z Mongolska, kteří podle vyšetřování získali české řidičské průkazy pomocí falešných dokumentů. Někteří z nich přitom dosud nikdy neusedli za volant. Chyběla jim navíc...
Trump dosadil nového šéfa centrální banky. Warsh má za úkol snížit úroky
Funkce předsedy americké centrální banky (Fed) se dnes oficiálně ujme Kevin Warsh. Na slavnostním aktu v Bílém domě v 11:00 místního času (17:00 SELČ) jej do úřadu uvede americký prezident Donald...
USA zadržely sestru šéfky konglomerátu Gaesa, který ovládají Castrovi lidé
Americké imigrační úřady zadržely a hodlají vyhostit sestru šéfky kubánského konglomerátu Gaesa, oznámil ve čtvrtek večer americký ministr zahraničí Marco Rubio. Gaesa je holding s aktivy v hodnotě...
Povinné čipování koček v celé Evropské unii se přiblížilo, v ČR se spustí registr psů
Chcete darovat koťata? Potom se vám brzo tento krok může prodražit. Už zhruba za čtyři roky by měly být očipované všechny kočky, se kterými se bude obchodovat nebo je někdo bude chtít darovat či se...