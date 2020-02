Reportéři odešli z brífinku v Downing Street, jejich kolegové tam nesměli

Na protest brífink opustila například hlavní politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová, známý moderátor televize ITV Robert Peston i novináři z The Guardian, Financial Times, The Daily Telegraph a Sky News.

„Reportéři na seznamu pozvaných byli požádáni, aby si stoupli na jednu stranu koberce ve vestibulu (Downing Street) čísla deset, zatímco ti, kteří nemohli dál, byli vyzváni ostrahou, aby si stoupli na druhou stranu,“ popsal situaci The Guardian. Podle reportéra listu byl kromě zmíněných spíše levicových publikací mezi „nežádoucími“ také zástupce zpravodajské agentury Press Association.

Po rozdělení na dvě skupiny jeden z předních poradců premiéra Borise Johnsona Lee Cain oznámil nezvaným reportérům, aby sídlo britského premiéra opustili. Ostatní po tomto sdělení na protest odešli také.

Podle zdrojů webu BuzzFeed UK měl k pozvaným promluvit hlavní Johnsonův brexitový vyjednavač David Frost. Downing Street uvádí, že brífink pro kompletní sestavu politických zpravodajů se konal už předtím a následná schůzka se měla týkat pouze „specialistů“.

The Guardian poznamenává, že pondělní postup Downing Street, který zřejmě není v britském kontextu úplnou novinkou, kopíruje praktiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Bílý dům například předloni na podzim kvůli vypjaté tiskové konferenci asi na tři týdny odebral akreditaci zpravodaji televize CNN Jimu Acostovi. Před dvěma měsíci pak Trump oznámila, že kvůli prezidentské kandidatuře bývalého starosty New Yorku Michaela Bloomberga nebude na předvolební mítinky dávat akreditace pracovníkům jeho agentury Bloomberg News.

Johnsonův vztah s novináři rovněž není zcela harmonický a provází jej obvinění, že se předseda vlády vyhýbá dohledu. Při poslední volební kampani například na rozdíl od lídrů všech ostatních větších politických stran odmítl pozvání na rozhovor se zkušeným moderátorem BBC Andrewem Neilem. Johnsonova Konzervativní strana zase vyloučila z autobusu své kampaně zástupce levicového bulvárního listu Daily Mirror.