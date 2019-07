CNBC: Británie prověřuje Facebook a Google kvůli digitální reklamě

14:00 , aktualizováno 14:00

Britský antimonopolní úřad CMA vyšetřuje americké internetové společnosti Facebook a Google kvůli jejich dominantnímu postavení na trhu s digitální reklamou. Informovala o tom televize CNBC na svém webu.

Facebook, Google and Twitter logos are seen in this combination photo from Reuters files. REUTERS/File Photos | foto: Reuters