Průzkum: On-line čtenáře láká i během volna, nejvíce letí krátké zprávy

On-line články čte podle výzkumu 85 % respondentů jak v pracovní, tak nepracovní dny. Dál se to vždy o 11 procentních bodů snižuje, tištěné časopisy čte v oba typy dnů 74 % respondentů a tištěné noviny pak 63 %.

Zatímco časopisy berou do rukou čtenáři více ve dnech volna (17 % versus 9 %), u tištěných novin je to právě naopak. Jen během volných dnů je čte 14 % účastníků výzkumu, ale pouze v pracovní dny 23 %.

„Rozdíly mezi jednotlivými sociodemografickými skupinami nejsou velké. obecně se dá říci, že mezi staršími respondenty jich čte všechna média (a převážně je rozdíl patrný u tisku) nejvíce jak v pracovní, tak nepracovní dny,“ uvádějí autoři průzkumu.

Zda je den pracovní či nepracovní hraje menší roli také u vysokoškoláků než u respondentů bez maturity, ale i mezi nimi je podíl čtoucích tištěné noviny, časopisy i on-line média v oba typy dní nadprůměrný.

Autoři výzkumu se rovněž zajímali, kdy čtenáři sahají po tisku nebo médiu pro čtení on-line článků. Kromě relaxačního volného času vyhledávají čtenáři on-line články i při jídle nebo cestě z práce, do práce, školy nebo ze školy.

Podle výsledků průzkumu lidé častěji čtou články na mobilu, v tabletu nebo na počítači kromě pracovní doby nebo školního času i během pauzy na pracovišti nebo ve škole. Po elektronickém médiu sahají čtenáři však také při probuzení nebo naopak před usínáním.

Ukázalo se, že je výrazně vyšší podíl mladých Čechů čtoucích články ihned po probuzení, 25 % v porovnání s jejich polovičním podílem mezi respondenty nad 45 let, nebo rostoucí podíl lidí čtoucích on-line články během pracovní doby i v jejich pauze s rostoucím vzděláním.

Výrazně vyšší podíl čtoucích, zejména tisk, po cestě v největších městech pravděpodobně poukazuje podle autorů výzkumu na četbu v MHD.

Téměř třetina respondentů (31 %) potřebuje sledovat média i kvůli práci, mezi respondenty bez maturity se jedná o 19 %, mezi vysokoškolsky vzdělanými o více než dvojnásobek (40 %). Naprostá většina (90 %) těch, kteří kvůli své práci média sledovat musí, však sleduje informace ze svého oboru také mimo pracovní dobu.

Vedou krátké zprávy

Žánry čtené v tisku i v on-line médiích se podle výzkumu zásadně neliší. Největším rozdílem je zábavný obsah, například křížovky, kvízy, horoskopy či soutěže, které čtenáři preferují v tisku (45 % oproti 18 %). Tam také čtenáři spíše hledají lidské příběhy (34 % oproti 25 % v on-linu).

Obecně jsou však nejčtenějším typem článků krátké zprávy o několika řádcích, které vyhledává 65 % lidí čtoucích články on-line a 60 % v tisku. V porovnání s tím delší zpravodajské články čte ani ne polovina.

Komiksy nebo ankety, ale také komentáře pracovníků redakce pak patří mezi méně preferované typy článků, které zaujmou každého pátého až desátého respondenta, ukázal průzkum.

Více než tři pětiny čtenářů se podle výzkumu pravidelně vrací na weby, které je zajímají, 62 % respondentů uvedlo, že pravidelně kontrolují obsah na webech, které je zajímají. Ke každému druhému se on-line obsah dostává přes sociální sítě, 44 % čtenářů se dozví více díky domovské stránce svého prohlížeče.

Pravidelně kontrolují obsah více muži (69 %) než ženy (56 %). Ty získávají obsah spíše prostřednictvím sociálních sítí (58 % o proti 42 % mužů). Sociální sítě pak dominují u mladší věkové kategorie, 72 % v případě respondentů ve věku 16 až 24 let.

Z průzkumu vyplynulo i to, že častěji si odkládají obsah na později a pak se k němu vrací ženy (50,9 %) a mladší lidé mezi 16 a 24 lety (21, 8 %) proti věkové kategorii 45 a 54 let (13, 5 %).

Čtenáři pak upřednostňují ve zpravodajství psaný text, na internetu to jsou téměř dvě třetiny. K videu nebo audiu se dohromady přiklání jen každý desátý. Přibližně čtvrtina respondentů (26 %) pak žádnou formu neupřednostňuje.

Zájem o psaný text roste s mírou vzdělání, především na úkor odpovědi „Jak kdy“, ale také videa.

Video pak k získávání informací spíše než text nebo audio ocení také 15 % respondentů ve věku do 24 let a 13 % od 25 do 34 let. Na druhou stranu, výrazně u nich převažuje také preference psaného textu, jsou totiž mnohem více vyhraněnější než starší respondenti (14 % „jak kdy“ v nejmladší kategorii, 39 % v nejstarší).

Platit za obsah na webu se nechce

Za delší variantu článků pro předplatitele nebo prémiový obsah si platí pouze 8 % respondentů, z toho polovina na jednom webu. Klíčovým ukazatelem je přitom věk. Ve věku 16 až 24 let za webový obsah platí 15 % respondentů (z toho 11 % dokonce více než na jednom webu), v kategorii 65 let a více jsou to 2 %.

Za obsah na webu jsou spíše ochotni platit muži (53, 9 %) než ženy (46, 1 %), řadoví zaměstnanci (35, 5 %) než studenti (10,5 %) a podnikatelé se zaměstnanci (1,3 %), středoškoláci s maturitou (46, 1 %) než vysokoškoláci (23, 7 %) a lidé v Jihomoravském kraji (15, 8 %) než třeba obyvatelé Pardubického kraje (1, 3 %).

Na výzkumu agentura Boomerang Communication spolupracovala s firmou DataCollect metodou CAWI. Zúčastnila se ho tisícovka respondentů.