Po dvaceti letech odchod z České televize. Končí zahraniční zpravodaj Vostal

  11:34
Po dvaceti letech v České televizi (ČT) končí reportér Bohumil Vostal. Svůj odchod oznámil na sociální síti X. V září se vrátil z USA poté, co ČT obměnila posty zahraničních zpravodajů. V minulosti přinášel zprávy z Bruselu a Londýna a v zahraničí pokrýval řadu zásadních událostí, od amerických voleb až po státní pohřeb královny Alžběty II.
Třebíčský rodák Bohumil Vostal začal svoji zahraniční misi v roce 2012 jako stálý zpravodaj ČT v Bruselu, pak byl pět let v Londýně a od srpna 2022 přináší zprávy z USA. | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

„Byla to jízda, která trvala 20 let,“ oznámil Vostal na sociální síti X. „Každá kapitola se ale někdy musí uzavřít, aby se mohla začít psát jiná,“ dodal.

Kariéru zahraničního reportéra ČT začal v roce 2012 v Bruselu, kde působil jako stálý zpravodaj pět let. V roce 2018 se přesunul do Londýna. Od srpna 2022 přinášel zprávy z USA.

„Mnohé jsem se naučil, za což jsem vděčný. A vše jsem se pak snažil předat přes obrazovku,“ popsal Vostal své zkušenosti. Za svou kariéru v České televizi pokrýval například prezidentské volby v USA, státní pohřeb Alžběty II., svatbu prince Harryho či se potkal s řadou výjimečných osobností, mezi nimi i sir Nicholas Winton.

V září 2025 vystřídal Vostala na postu zpravodaje ve Washingtonu Václav Černohorský, který dříve působil v Turecku.

