Pravidla soutěže
V každé kategorii je možné nominovat tři blogery či blogerky. Hlasovat mohou pouze registrovaní čtenáři, udělit nominační hlas svému oblíbenému blogerovi či blogerce můžete z kteréhokoli jejich článku. Nekorektní hlasy (např. při mnohonásobném hlasování z jedné IP) budou vyškrtnuty, bloger, kterého by se takové hlasování týkalo, může být vyloučen ze soutěže. Do hlasování nebudou počítány hlasy pro blogery, kteří jsou rozhodnutím redakce nebo z vlastního rozhodnutí mimo hlavní stranu blogu, a hlasy pro blogy administrátorů.
Úplné znění pravidel naleznete ZDE.
Soutěží se opět ve třech kategoriích: Blogerka roku, Bloger roku a Vypravěč roku, kde se může prosadit každý, kdo umí zaujmout, rozesmát, naštvat nebo přimět k zamyšlení.
Jak se hlasuje?
Stejně jako každý rok. Hlasování má dvě kola:
Nominační kolo: vyberete své favoritky a favority v jednotlivých kategoriích.
Finále: deset nejúspěšnějších postupuje dál a tam už rozhoduje každý hlas.
Pod každým blogem najdete nominační tlačítko. Kliknete, vyberete kategorii – a hotovo.
Pozor: v jedné kategorii lze nominovat maximálně tři blogerky/blogery, kteří jsou na hlavní straně. Další nominace už se nezapočítají.
Podrobnosti o anketě Bloger roku 2025
Co můžete vyhrát?
Odměny čekají na blogery i hlasující.
Bloger roku 2025
Nominační kolo: 4. 5. až 18. 5.
Finále: 25. 5. – 7. 6.
Vítězové kategorií získají voucher v hodnotě 5 000 Kč od nakladatelství ARGO.
Druhé a třetí místo získá voucher s nižší hodnotou.
A odměny čekají i na čtenáře – deset hlasujících, kteří se zapojí do obou kol, bude vylosováno a získá ceny od partnera soutěže.
Jako vždy vyhlásíme také Cenu redakce – jediné ocenění, o kterém rozhodují administrátoři blogu. Jméno výherce si necháme až na tradiční blogerský večírek, prozradit ale můžeme, že ve finálním, velmi živém hlasování byli například Jana Kozubíková, Martin Irein, Jiří May nebo Jiří Turner.