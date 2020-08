V neděli končí weby Blog.cz a Galerie.cz. Neodpovídají moderním požadavkům

15:00 , aktualizováno 15:00

Weby Blog.cz a Galerie.cz končí kvůli zastaralosti platformy a dlouhodobému poklesu uživatelů. Provozovatelé upozorňují uživatele, že pokud budou svůj blog importovat do jiné služby, je nutné to udělat do neděle, tedy do 16. srpna.