Listopadové slevy často lákají k nákupu věcí, které po pár týdnech skončí zapomenuté ve skříni. Akce Black Friday na iDNES Premium jde opačnou cestou – nabízí službu, kterou čtenáři využijí každý den po celý následující rok, a navíc s výraznou úsporou.
Do neděle 29. listopadu lze roční předplatné pořídit za 590 korun místo standardních 989 korun. Přímá sleva tak činí téměř čtyři sta korun, tedy 40 procent z běžné ceny, a měsíc prémiového čtení v přepočtu vyjde na necelých 50 korun. K tomu všemu předplatitelé dostanou jako vánoční dárek ještě celoroční členství v AlzaPlus+ v hodnotě 299 korun.
Rok čtení, které jde do hloubky
Základem předplatného je neomezený přístup k prémiovému obsahu, který vzniká nad rámec běžného denního zpravodajství. Čtenářům se otevírají tisíce autorských článků včetně kompletního archivu – od investigativních kauz a hloubkových ekonomických či společenských analýz přes otevřené rozhovory až po nezávislé spotřebitelské testy a tematické seriály.
Vše si přitom přečtou v mnohem příjemnějším prostředí. Portál iDNES.cz vyslyšel nejčastější přání ze čtenářských průzkumů a pro všechny přihlášené předplatitele zcela vypnul rušivé reklamy, které na displejích mobilních telefonů překrývaly text článků. Čistší čtení bez těchto formátů platí nejen na iDNES.cz, ale také na webech Lidovky.cz a Expres.cz.
Jako dárek rok dopravy zdarma s AlzaPlus+
V rámci pětidenní akce Black Friday přidává iDNES Premium ke zlevněnému ročnímu tarifu ještě praktický bonus, který se hodí právě před Vánoci. Každý, kdo nabídky využije, získá jako dárek dvanáctiměsíční členství v programu AlzaPlus+ v hodnotě 299 korun.
To po celý rok pokrývá doručení z e-shopu Alza.cz do sítě AlzaBoxů, na pobočky i na tisíce partnerských výdejních míst bez placení dopravného – bez minimální hodnoty nákupu a bez omezení počtu objednávek. Vánoční dárky tak lze snadno vyřizovat postupně, třeba i samostatnou objednávkou zapomenutých baterií do hračky, přičemž zboží objednané do půlnoci bývá v AlzaBoxech často připraveno už následující ráno.
Předplatitelé získají přístup také k digitální trafice včetně vydání novin MF DNES nebo časopisu Téma, mohou si každý měsíc stahovat e-knihy a audioknihy zdarma a zapojovat se do soutěží o hodnotné ceny či využívat přednostní nákup vstupenek.