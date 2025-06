Otec vyhrál s iDNES Premium vstupenky na Billie Eilish. Dceři ani neřekl, že soutěží

Vystoupení americké zpěvačky Billie Eilish v pražské O2 areně, které se uskutečnilo 1. června, bylo dlouhé měsíce beznadějně vyprodané. Na černém trhu se jednotlivé lístky prodávaly i za ceny kolem 10 tisíc korun. I proto byla exkluzivní soutěž o vstupenky pro členy iDNES Premium tak populární a žádaná.

Výhercem se nakonec stal Josef Chmelík, který se však na koncert sám nevydal. Výhru věnoval své dceři a její kamarádce. Členem iDNES Premium je už od úplných počátků existence služby, tedy od roku 2019. Soutěží se účastní pravidelně, ale výhra to pro něj byla první.

„Vůbec jsem to nečekala,“ svěřila se mladá dívka. „Já jsem ani nevěděla, že se taťka do té soutěže přihlásil.“ Její kamarádka se lístky na koncert ani nesnažila sehnat. Když se tedy v sobotu, den před koncertem, o výhře dozvěděly, bylo to jako blesk z čistého nebe. „Z písniček se nejvíc těšíme na What Was I Made For?,“ prozradily obě výherkyně a daly tak najevo, že mají tvorbu Billie Eilish dobře naposlouchanou.

Koncert Billie Eilish v pražské O2 areně se stal nejnavštěvovanější akcí v historii haly. I díky originální koncepci scény, kdy bylo pódium umístěno uprostřed prostoru, bylo možné téměř stoprocentní využití kapacity největší české arény.

