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Talk show Big Pete opět slaví. Získala cenu i na mezinárodním festivalu v Miláně

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  15:01

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Karel Häring, Head of Football stanice Canal+ Sport představující novinky ve vysílání. | foto: František Mašek, iDNES.cz

Sportovní talk show Petra Čecha Big Pete slaví další úspěch. Po nedávném vítězství na festivalu Sportfilm v Liberci získala i ocenění Mention d’Honneur 2026 v kategorii Documentary – Great Champion na mezinárodním festivalu Sport movies & TV v Miláně. Pořad, který vzniká v koprodukci CANAL+ a Livesport, sledují diváci ve 12 zemích světa.

Ocenění pro vítězný projekt převzali během slavnostního galavečera v milánském sále Auditorium di Palazzo Lombardia výkonní producenti Jiří Hošek, Head of Sports CANAL+ pro Českou republiku a Slovensko, a Alan Záruba, Chief Digital Content Officer společnosti Livesport.

Mezinárodní festival Sport movies & TV – Milano International FICTS Fest letos uspořádal již 44. ročník. Festival je celosvětovým finále série 27 festivalů konaných napříč pěti kontinenty v rámci World FICTS Challenge a je považován za světový šampionát v oblasti sportovní televize, filmu, komunikace a sportovní kultury.

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Talk show Petra Čecha Big Pete přináší otevřené rozhovory s výraznými osobnostmi světového sportu. Společné vzpomínky a zkušenosti odhalují nejen zlomové okamžiky slavných kariér, ale i zákulisní tlak, psychickou náročnost a osobní vztahy na vrcholové úrovni.

V již odvysílaných dílech se po boku slavného brankáře představily ikony jako Ashley Cole, Aaron Lennon, Ryan Mason či Carlo Cudicini. Už na začátku příštího roku se rozjede natáčení druhé řady, která opět nabídne otevřené rozhovory s dalšími osobnostmi světového sportu.

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Stanice CANAL+ Sport 1 a CANAL+ Sport 2 nabízejí přímé přenosy prestižní anglické Premier League, ženského tenisového okruhu WTA i nejvyšší ženské fotbalové soutěže Barclays Women’s Super League (BWSL). Portfolio doplňuje elitní francouzská ragbyová liga Top 14 a dynamická padelová série Premier Padel.

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