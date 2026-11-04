Talk show Big Pete opět slaví. Získala cenu i na mezinárodním festivalu v Miláně

Ocenění pro vítězný projekt převzali během slavnostního galavečera v milánském sále Auditorium di Palazzo Lombardia výkonní producenti Jiří Hošek, Head of Sports CANAL+ pro Českou republiku a Slovensko, a Alan Záruba, Chief Digital Content Officer společnosti Livesport.
Mezinárodní festival Sport movies & TV – Milano International FICTS Fest letos uspořádal již 44. ročník. Festival je celosvětovým finále série 27 festivalů konaných napříč pěti kontinenty v rámci World FICTS Challenge a je považován za světový šampionát v oblasti sportovní televize, filmu, komunikace a sportovní kultury.
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Festival Sportfilm zná vítěze, hlavní cenu získal snímek o tragédii na stadionu
Talk show Petra Čecha Big Pete přináší otevřené rozhovory s výraznými osobnostmi světového sportu. Společné vzpomínky a zkušenosti odhalují nejen zlomové okamžiky slavných kariér, ale i zákulisní tlak, psychickou náročnost a osobní vztahy na vrcholové úrovni.
V již odvysílaných dílech se po boku slavného brankáře představily ikony jako Ashley Cole, Aaron Lennon, Ryan Mason či Carlo Cudicini. Už na začátku příštího roku se rozjede natáčení druhé řady, která opět nabídne otevřené rozhovory s dalšími osobnostmi světového sportu.
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CANAL+ Sport chystá novinky ve vysílání Premier League, zavádí původní komentář
Stanice CANAL+ Sport 1 a CANAL+ Sport 2 nabízejí přímé přenosy prestižní anglické Premier League, ženského tenisového okruhu WTA i nejvyšší ženské fotbalové soutěže Barclays Women’s Super League (BWSL). Portfolio doplňuje elitní francouzská ragbyová liga Top 14 a dynamická padelová série Premier Padel.