Na adrese bezpecnazurnalistika.cz najdou novináři nejen rady, jak postupovat, když se cítí ohroženi, ale i přehledného průvodce trestných činů a přestupků, se kterými se novináři mohou setkat.
Další částí webu je formulář, kam mohou nahlásit incident, jehož byli obětí. Zástupci CZ IPI pak událost vyhodnotí a navrhnou následný postup.
Hlavní role webu je v podpoře a poradenství. Web Bezpečné žurnalistiky proto nabízí přehledného průvodce trestných činů a přestupků, se kterými se novináři mohou setkat. Vysvětluje rovněž, jak v různých typech případů může postupovat policie.
Novinář, který incident nahlásí, se v první řadě může podle zástupců CZ IPI spolehnout na citlivé a diskrétní posouzení situace od zkušených žurnalistů a také na to, že se jeho situace začne hned řešit. O útocích je možné platformu informovat i anonymně.
„Platforma cílí nejen na novináře z velkých médií, ale hlavně na ty z menších redakcí, kteří za sebou nemají profesionální zázemí velkého vydavatelství. Pro ty je klíčová pomoc v tom, jak postupovat v konkrétních případech,“ připojil člen správní rady CZ IPI a ředitel strategie a rozvoje České tiskové kanceláře Petr Orálek.
Motivací pro vznik webu byly mimo jiného závěry průzkumu, které byly zveřejněny na jaře, že se s agresí, útokem nebo jinou formou ohrožení v Česku setkalo téměř 80 procent novinářů. Nejčastěji, v téměř dvou třetinách případů (62 procent), šlo v posledním roce o verbální napadení na internetu, nejvíce na sociálních sítích nebo e-mailem. Dvě procenta útoků měly formu fyzického napadení.
„Více než třetina novinářů a novinářek se setkává minimálně jednou měsíčně s nějakou formou útoku, to vyplynulo z našeho průzkumu s agenturou IPSOS. A zároveň by téměř devět z deseti z nich uvítalo systém, který by jim pomohl agresi lépe čelit. Takový systém má nabídnout právě Bezpečná žurnalistika,“ doplnila místopředsedkyně správní rady CZ IPI Zuzana Vlasatá, která je také zástupkyní šéfredaktora Deníku Referendum.
|
Novináři v ohrožení. S útoky nebo agresí se v Česku setkalo 80 procent z nich
Web vznikl ve spolupráci s policií. Součástí poskytované pomoci je rovněž možnost právních a psychologických konzultací.
„Rádi projekt podporujeme, protože nezávislá žurnalistika je jedním z pilířů demokracie. Je důležité, aby novináři měli možnost vykonávat svoji práci objektivně a s náležitou péčí bez ohrožení jejich bezpečnosti či integrity,“ vysvětlil Ondřej Trubač z advokátní kanceláře Bříza & Trubač, která je partnerem iniciativy Bezpečná žurnalistika. Psychologickou pomoc zajišťuje zdravotnická společnost AKESO holding.
Platforma je inspirovaná obdobným projektem na Slovensku bezpecnazurnalistika.sk, který provozuje Investigativní centrum Jána Kuciaka (ICJK).
CZ IPI se v posledních měsících vymezil proti několika útokům na české novinářky a novináře, některé z nich přišly přímo od politiků.
|
Sdružení novinářů vyzývá politiky, aby se vyvarovali útoků vůči novinářům
Partnery projektu jsou Bakala Foundation, Nadace Tipsport, Nadační fond nezávislé žurnalistiky, advokátní kancelář Bříza & Trubač a AKESO holding. Podporu vyjádřily i Asociace online vydavatelů, Nadace OSF, Česká unie vydavatelů a Syndikát novinářů České republiky.