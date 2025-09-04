Projekt Bezpečná žurnalistika nabízí psychologickou i právní podporu novinářům

Autor:
  14:00
International Press Institute Česká republika (CZ IPI) spustil platformu Bezpečná žurnalistika. Chce pomáhat novinářům a novinářkám, kteří se kvůli práci setkají s agresí, incident nahlásit a také najít praktické informace, jak se bránit urážkám, výhrůžkám nebo právnímu nátlaku. Vedle nabídky pomoci také umožní zmapovat, jak jsou útoky na novináře v českém veřejném prostoru časté.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Na adrese bezpecnazurnalistika.cz najdou novináři nejen rady, jak postupovat, když se cítí ohroženi, ale i přehledného průvodce trestných činů a přestupků, se kterými se novináři mohou setkat.

Další částí webu je formulář, kam mohou nahlásit incident, jehož byli obětí. Zástupci CZ IPI pak událost vyhodnotí a navrhnou následný postup.

Hlavní role webu je v podpoře a poradenství. Web Bezpečné žurnalistiky proto nabízí přehledného průvodce trestných činů a přestupků, se kterými se novináři mohou setkat. Vysvětluje rovněž, jak v různých typech případů může postupovat policie.

Novinář, který incident nahlásí, se v první řadě může podle zástupců CZ IPI spolehnout na citlivé a diskrétní posouzení situace od zkušených žurnalistů a také na to, že se jeho situace začne hned řešit. O útocích je možné platformu informovat i anonymně.

„Platforma cílí nejen na novináře z velkých médií, ale hlavně na ty z menších redakcí, kteří za sebou nemají profesionální zázemí velkého vydavatelství. Pro ty je klíčová pomoc v tom, jak postupovat v konkrétních případech,“ připojil člen správní rady CZ IPI a ředitel strategie a rozvoje České tiskové kanceláře Petr Orálek.

Motivací pro vznik webu byly mimo jiného závěry průzkumu, které byly zveřejněny na jaře, že se s agresí, útokem nebo jinou formou ohrožení v Česku setkalo téměř 80 procent novinářů. Nejčastěji, v téměř dvou třetinách případů (62 procent), šlo v posledním roce o verbální napadení na internetu, nejvíce na sociálních sítích nebo e-mailem. Dvě procenta útoků měly formu fyzického napadení.

„Více než třetina novinářů a novinářek se setkává minimálně jednou měsíčně s nějakou formou útoku, to vyplynulo z našeho průzkumu s agenturou IPSOS. A zároveň by téměř devět z deseti z nich uvítalo systém, který by jim pomohl agresi lépe čelit. Takový systém má nabídnout právě Bezpečná žurnalistika,“ doplnila místopředsedkyně správní rady CZ IPI Zuzana Vlasatá, která je také zástupkyní šéfredaktora Deníku Referendum.

Novináři v ohrožení. S útoky nebo agresí se v Česku setkalo 80 procent z nich

Web vznikl ve spolupráci s policií. Součástí poskytované pomoci je rovněž možnost právních a psychologických konzultací.

„Rádi projekt podporujeme, protože nezávislá žurnalistika je jedním z pilířů demokracie. Je důležité, aby novináři měli možnost vykonávat svoji práci objektivně a s náležitou péčí bez ohrožení jejich bezpečnosti či integrity,“ vysvětlil Ondřej Trubač z advokátní kanceláře Bříza & Trubač, která je partnerem iniciativy Bezpečná žurnalistika. Psychologickou pomoc zajišťuje zdravotnická společnost AKESO holding.

Platforma je inspirovaná obdobným projektem na Slovensku bezpecnazurnalistika.sk, který provozuje Investigativní centrum Jána Kuciaka (ICJK).

CZ IPI se v posledních měsících vymezil proti několika útokům na české novinářky a novináře, některé z nich přišly přímo od politiků.

Sdružení novinářů vyzývá politiky, aby se vyvarovali útoků vůči novinářům

Partnery projektu jsou Bakala Foundation, Nadace Tipsport, Nadační fond nezávislé žurnalistiky, advokátní kancelář Bříza & Trubač a AKESO holding. Podporu vyjádřily i Asociace online vydavatelů, Nadace OSF, Česká unie vydavatelů a Syndikát novinářů České republiky.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 17 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na sedmnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Je Stačilo! koalice? Bude to řešit Ústavní soud, obrátí se na něj Volt Česko

Ústavní soud bude řešit, zda je hnutí Stačilo! nepřiznanou koalicí, a co z toho pro uskupení, za které kandidují společně komunisté, sociální demokraté, zástupci ČSNS, SD-SN a strany Moravané,...

4. září 2025  11:23,  aktualizováno  14:12

V Berlíně najelo auto do lidí, na místě jsou zranění včetně dětí

V berlínské čtvrti Wedding ve čtvrtek najelo auto do skupiny lidí, informuje německý deník Bild. Na místě je podle něj několik zraněných, včetně dětí. Záchranné složky uvedly, že šlo o nehodu,...

4. září 2025  14:07

Muniční iniciativa je obrovský úspěch, řekl Rutte po jednání s Fialou

O bezpečnosti a Ukrajině jednali ve čtvrtek v Praze premiér Petr Fiala z ODS a generální tajemník NATO Mark Rutte. Před schůzkou se společně zúčastnili prostřednictvím videokonference jednání...

4. září 2025  8:27,  aktualizováno  14:05

Muž si půjčoval na doklady kamaráda, tomu pak chodily upomínky kvůli nesplácení

Až osm let vězení hrozí pětatřicetiletému muži z Chomutovska, který podle policie zneužil identitu svého kamaráda, aby získal statisícové půjčky. Během dvou měsíců se pokusil sjednat sedm úvěrů....

4. září 2025  14:02

Projekt Bezpečná žurnalistika nabízí psychologickou i právní podporu novinářům

International Press Institute Česká republika (CZ IPI) spustil platformu Bezpečná žurnalistika. Chce pomáhat novinářům a novinářkám, kteří se kvůli práci setkají s agresí, incident nahlásit a také...

4. září 2025

ANO slibuje bezúročné půjčky na bydlení, zachování české koruny i nižší daně

Hnutí ANO v Ostravě představilo program do sněmovních voleb. Slibuje levnější energie, zkrácení čekacích lhůt na zdravotní zákroky, radikální zrychlení stavebního řízení a bezúročné půjčky na první...

4. září 2025  6:30,  aktualizováno 

Židovský obchod v Praze pokryly útočné nápisy. Jako ve 30. letech, zní z komunity

Židovský obchod v centru Prahy na Vinohradech kdosi posprejoval nenávistnými nápisy. Na jeho průčelí jsou modrou barvou napsaná hesla „Fašisti“ a „Holokaust 2025“. Incident vyšetřují policisté. Podle...

4. září 2025  12:33,  aktualizováno  13:38

Známka za miliony se vrací nizozemským dědicům. Byla ukradena, rozhodl český soud

Okresní soud v Semilech dnes vyhověl dědicům nizozemského sběratele Johanna Kleina o vydání cenné poštovní známky z roku 1919, takzvané žilkované čtyřkoruny v hodnotě čtyři až pět milionů korun....

4. září 2025  8:54,  aktualizováno  13:28

Teď, teď tu byl! Nový šéf americké ambasády se představil po cimrmanovsku

Nový chargé d’affaires na americkém velvyslanectví v Praze David Wisner pojal své představení vtipně a vesměs po cimrmanovsku. „Vášnivý cestovatel, příležitostný autor projevů, rád vymýšlí nové...

4. září 2025  13:28

Let von der Leyenové papírové mapy kvůli rušení GPS nepotřeboval, tvrdí zdroje

Letadlo s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou nemuselo kvůli rušení GPS signálu přistávat za pomoci papírových map, jak se původně tvrdilo. Mělo totiž standardně záložní...

4. září 2025  13:27

Machinace se zakázkami. Policie stíhá osm lidí a tři firmy, i krajského exnáměstka

Policie zahájila trestní stíhání osmi lidí a tří právnických osob kvůli zakázkám malého rozsahu, které v minulosti zadávaly moravskoslezské krajské organizace. Mezi obviněnými je podle ní i jeden...

4. září 2025  13:25

Skrýše pro korunovační klenoty se hledaly celou válku. Nasadil si Heydrich korunu?

Premium

Kolik je pravdy na příbězích a legendách o českých korunovačních klenotech? Kde je ukrývali před nacisty a proč je riskantně převáželi až na Slovensko? Dosud neznámé dokumenty i předměty představí...

4. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.