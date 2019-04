Publicista, spisovatel a kritik islámu Benjamin Kuras slaví narozeniny

Benjamin Kuras se narodil 4. dubna 1944 ve Zlíně jako Miloslav Kuraš. Absolvoval anglistiku na univerzitě v Olomouci. V roce 1968 emigroval do Velké Británie a žil v Londýně. „Jsem Evropan jako poleno, s plynnou angličtinou, francouzštinou a italštinou, chatrnou němčinou a španělštinou. Bydlím částečně v Praze, částečně v Londýně,“ tvrdí o sobě Kuras, který působil 12 let v české redakci BBC.

Několik let byl také provozním manažerem londýnského divadla Young Vic.

V Anglii Kuras konvertoval k judaismu. „Byl jsem v Anglii už několik let a cítil jsem se tam stále trochu cizí. Ale přizpůsobující se. Mezitím jsem měl několik mystických zážitků a chtěl jsem si je nějakým způsobem srovnat. Četl jsem několik náboženských knih a judaismus mi přišel nejlogičtější, nejužitečnější a nejvíce inspirující,“ vysvětlil před lety Českému rozhlasu.

Do zvolení Davida Camerona do čela Konzervativní strany byl také jejím dlouholetým členem. Nyní je voličem protievropské a protiimigrační Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP).

Po roce 1989 začal navštěvovat svou původní vlast a nyní žije střídavě v Česku a Británii. „Mně se začíná žít svobodněji v České republice než ve Velké Británii. Je tu menší tlak té politické korektnosti, neomarxistické a multikulti ideologie,“ vysvětlil.

Kuras je autorem zhruba 20 rozhlasových a divadelních her a téměř čtyř desítek knih, od roku 1990 publikuje i v Česku a v češtině vydal i několik svých knih. K těm nejznámějším patří například Soumrak bílého muže, Zachraňte Itálii, Sekl se Orwell o dvacet let? nebo Je na Marxu život? Je autorem i několika knih o gastronomii.

Kritika migrace a kandidatura do Senátu

Jeho názory vzbuzují vždy velkou pozornost. Opakovaně se vyjádřil kriticky k migrační politice Evropské unie a k údajné islamizaci Evropy.

„Muslimská migrace je největší zlo. Když se podíváte na demonstrace feministek po amerických volbách, vetřeli se k nim muslimové, kteří to vzali jako propagaci své víry. Tyto protestující feministky se ani jednou nezastaly žen v islámských státech,“ řekl například loni v září v Rozstřelu.

Současné vůdce EU označuje za „antidemokraty, bezostyšné obdivovatele Marxe a vykonavatele etnické a kulturní genocidy Evropy“. Je také velkým kritikem konzumní společnosti a „zbožňování“ peněz.

Kuras se dvakrát pokusil v Česku vstoupit do politiky. Byl jedním ze zakladatelů Strany svobodných občanů, za kterou v roce 2009 neúspěšně kandidoval do Evropského parlamentu. Loni kandidoval v Praze 4 jako nestraník za Realisty do Senátu. Skončil ale v prvním kole na pátém místě, vítězem se stal bývalý prezidentský kandidát Jiří Drahoš.

Benjamin Kuras v Rozstřelu: