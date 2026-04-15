BBC propouští, o práci přijdou dva tisíce zaměstnanců. Chystá se výměna vedení

Autor: ,
  20:15
Britská veřejnoprávní stanice BBC propustí až 2000 lidí, což je více než desetina jejích zaměstnanců. Informovala o tom ve středu stanice na svém webu. Podle britských médií jde o největší rušení míst v BBC za posledních 15 let. Stanice svůj záměr zveřejnila nedlouho předtím, než se v květnu do jejího čela postaví bývalý manažer americké internetové společnosti Google Matt Brittin.
Britská veřejnoprávní stanice BBC

Britská veřejnoprávní stanice BBC | foto: AP

Sídlo britské mediální společnosti BBC.
Britská veřejnoprávní stanice BBC
Šéf britské BBC Tim Davie na snímku z roku 2012
Sídlo BBC v Londýně.
6 fotografií

Chystané propouštění oznámila BBC zaměstnancům na středečním shromáždění, uvedla televize Sky News. Redukce pracovních míst je součástí úsporného plánu, o němž ve středu mluvil prozatímní ředitel Rhodri Talfan Davies. Cílem je ušetřit až 500 milionů liber (14 miliard korun) v příštích dvou letech. „Musíme se rozhlédnout všude, a při částce 500 milionů budeme nevyhnutelně stát před některými zásadními a obtížnými volbami,“ řekl Davies v narážce na chystané propouštění.

Bývalý šéf BBC Tim Davie v únoru řekl, že své roční náklady na provoz odhadované na šest miliard liber musí stanice v příštích třech letech snížit zhruba o desetinu.

BBC získala loni 3,8 miliardy liber (více jak 106 miliard Kč) z poplatků od domácností, jejichž roční výše se letos zvedla o inflaci ze 174,50 na 180 liber (zhruba 5036 Kč). Další zhruba dvě miliardy liber má ze svých komerčních příjmů a z grantů, vyčíslil list The Guardian. Stanice však řeší problém, neboť některé domácnosti se hrazení poplatků vyhýbají a další ruší odběr veřejnoprávní televize a sledují pouze konkurenční soukromé kanály či streamovací služby.

Britská vláda loni v souvislosti s úbytkem platících domácností zahájila debatu o možné změně financování BBC, která by podle jednoho z návrhů mohla zahrnovat předplatné a vysílání reklamy.

Další vládní návrh počítá s hybridním modelem. Zpravodajství, publicistika, dokumentární a dětské pořady by byly nadále financovány z koncesionářských poplatků a byly by všeobecně dostupné. Komerčně životaschopnější obsah, jako jsou například dramatické pořady, by pak byl dostupný s předplatným.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

BBC propouští, o práci přijdou dva tisíce zaměstnanců. Chystá se výměna vedení

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.