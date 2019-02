Britové odhlašují veřejnoprávní BBC, utíkají k Netflixu

Koncesionářské poplatky platí v Británii podle týdeníku Der Spiegel pouze ti, kteří vlastní televizor, nebo jsou registrovanými uživateli webové stránky iPlayer, kde si pořady BBC mohou kdykoli přehrávat.

Televizi loni odhlašovalo v průměru 2 300 Britů denně a celkový počet odhlášení poprvé po pěti letech stoupl. Přestože někteří přestali platit třeba i kvůli tomu, že se stěhovali do společné domácnosti s partnerem, který již přihlášený televizní přístroj má, píše list o „efektu Netflix“.

Tuto internetovou televizi má předplacenou již 9,78 milionu Britů. Předplatné Netflixu, Amazon Prime nebo televize Now TV pak vlastní přes 40 procent britských domácností. Netflix a Amazon Prime Video plánují díky vyšším příjmům z předplatného investovat do připravovaných pořadů miliardy.

Peníze naopak začínají chybět veřejnoprávnímu médiu. Roční poplatek za televizi činí v Británii podle týdeníku Der Spiegel 150,50 libry, tedy zhruba

4 400 Kč. Je hlavním zdrojem jejího příjmu.

Základní předplatné Netflixu stojí 5,99 libry měsíčně, tedy 72 liber ročně.

Dnešní britští náctiletí a mladí lidé do 25 let ale televizi sledují asi o 40 procent méně, než tomu bylo ještě před sedmi lety, uvedl v létě zpravodajský web BBC. Ve věkové skupině nad 65 let údaje neukázaly žádnou změnu. Senioři v Británii se na televizi dívají v průměru více než 5,5 hodiny denně.