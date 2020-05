Moderátorka BBC kritizovala premiérova poradce a vystřídala ji kolegyně

BBC uvedla, že Emily Maitlisová porušila pravidla o nestrannosti britského veřejnoprávního média, když v úterním dílu svého pořadu Newsnight označila premiéra Borise Johnsona za „slepě loajálního“ vůči jeho poradci Cummingsovi.

Cummings, který je označován za hlavního architekta vystoupení země z Evropské unie i „šedou eminenci“ britské politiky, je viněn z porušení karanténních opatření v době epidemie covidu-19. Několik dní po jejich vyhlášení totiž cestoval se čtyřletým synem a s nemocnou manželkou napříč Anglií ke svým rodičům. Jeho žena se přitom potýkala s příznaky covidu-19. Média později informovala i o Cummingsových následných přesunech v severní Anglii.

„Dominic Cummings porušil pravidla. Země to vidí a je šokována, že vláda nikoliv,“ přidala se Maitlisová k mnoha kritikům premiéra Johnsona, který se za svého klíčového poradcedosud staví a odmítá jej propustit. Ministerský předseda stejně jako poradce sám tvrdí, že žádná pravidla porušena nebyla, a důvod k odstoupení tudíž nevidí. S výzvou, aby se konzervativní premiér Cummingse zbavil, v uplynulých dnech vystoupilo již přes 40 poslanců z vládního tábora.

Ve středečním vysílání pořadu nahradila moderátorku její kolegyně, o což Maitlisová podle svých slov sama požádala. „Pokárání“ moderátorky ze strany BBC se nicméně setkalo s protesty novinářů i politiků. Právě během krize je potřeba „čestné a nebojácné žurnalistiky“, sdělil odborový svaz novinářů NUJ. Premiér Johnson je znám jako kritik BBC a v minulosti se vyslovil pro zrušení televizních a rozhlasových koncesionářských poplatků, připomíná DPA.

Policie v severoanglickém Durhamu ve čtvrtek sdělila, že Cummings příjezdem na farmu svého otce neporušil pravidla karantény, následná cesta ke zřícenině hradu Barnard však mohla být „menším přečinem“. Vzhledem k nezávažnosti přestupku policie nehodlá proti Cummingsovi podnikat žádné další kroky. Podle zjištění deníku The Guardian nicméně strážci zákona během karantény pokutovali v Durhamu nejméně dva lidi, kteří sem v rozporu s vládními nařízeními přicestovali z Londýna. Pokuta jim byla udělena 8. dubna, tedy více než týden poté, co do Durhamu dorazil se svou rodinou Cummings. Vlivný poradce vyvázl bez trestu.

Úřad britského premiéra v reakci na prohlášení durhamské policie sdělil, že Cummings jednal vzhledem k okolnostem „rozumně a v souladu s právem“ a že případ považuje „nyní za uzavřený“.