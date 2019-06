BBC ruší bezplatnou televizi pro Brity nad 75 let, vláda krok kritizuje

Zdarma budou moci vysílání sledovat už jen v domácnostech, kde alespoň jeden člen starší 75 let pobírá dávky pro finančně slabé.

BBC se s britskou vládou v roce 2015 dohodla, že od ní příští rok převezme odpovědnost za hrazení licencí pro seniory. Společnost ale uvádí, že zachování dosavadní úlevy by si vynutilo rušení pracovních míst a pořadů.

„Nebylo to lehké rozhodnutí... Věřím, že jsme po zvážení všech argumentů záležitost posoudili co možná nejspravedlivěji,“ cituje deník The Guardian generálního ředitele BBC Tonyho Halla.

Britská vláda nad oznámením vyjádřila zklamání. „Jednoznačně jsme říkali, že chceme a od BBC očekáváme pokračování tohoto benefitu,“ sdělil médiím mluvčí vlády. Kabinet prý požaduje, aby BBC zkoumala další způsoby podporování starších obyvatel.

Avizovaná změna pravidel by se podle BBC mohla dotknout až 3,7 milionu důchodců. The Guardian napsal, že o bezplatnou licenci přijdou tři miliony domácností. „Krok nejspíše nebude přijat pozitivně. Vysílací společnost (BBC) má v kulturním životě Britů ústřední postavení, její televizní, rozhlasové a webové materiály se každý týden dostanou k 92 procentům obyvatel,“ komentovala rozhodnutí agentura Reuters.

Zvýhodnění pro starší 75 let původně zavedla na přelomu tisíciletí tehdejší labouristická vláda. Roční koncesionářský poplatek nyní činí 154,5 libry (skoro 4500 korun) za jednu televizi a BBC uvádí, že pokračování v dosavadní úlevě pro seniory by ji do tří let stálo přibližně 745 milionů liber (přes 21 miliard korun), tedy pětinu ročního rozpočtu.

Podle opozičních labouristů nese odpovědnost za „skandální“ obnovení poplatku pro penzisty vláda. Člen vedení strany Tom Watson připomněl slib konzervativců před parlamentními volbami roku 2017 o zachování dosavadního režimu. „V důsledku tohoto oznámení se přitíží milionům starších a izolovaných lidí,“ míní Watson.