BBC slaví 100. výročí online výstavou stovky rekvizit, kostýmů či mikrofonu

Mezi stovkou vybraných artefaktů se ocitla například košile, v níž se ve slavné scéně seriálu Pýcha a předsudek procházel pan Darcy v podání Colina Firtha, nebo žádost o práci, kterou podal David Attenborough a BBC ji v roce 1952 odmítla.

Stanice do výběru zařadila i mikrofony, do kterých v prosinci 1936 oznámil tehdejší král Eduard VIII. svou abdikaci. Prohlédnout si lze i připomínky nejsledovanějších televizních pořadů – helmu tajemného závodníka Stiga z show Top Gear, kabát Sherlocka Holmese ze seriálu, kde jej ztvárnil Benedict Cumberbatch, kostým z pořadu pro děti Teletubbies či diskokouli z taneční show Dancing with the Stars, v Česku známé jako StarDance.

Dobu studené války BBC připomíná podrobným manuálem pro případ jaderného konfliktu, v němž bylo připraveno vysílací schéma z 11 chráněných bunkrů po celém království.

Narážkou na konzervativní vkus je pak doklad o výsledku konkurzu hudebníků pro pořady stanice, v němž komise v roce 1965 nedala doporučení Davidu Bowiemu a v hodnocení napsala, že jeho kapela je „obyčejná“ a „zpěvák postrádá jakoukoli osobnost“.

Počátky British Broadcasting Company (BBC) se datují do roku 1922. V samotných začátcích experimentovala s rozhlasovým vysíláním.

Zásadní zlom přinesl rok 1927, kdy společnost získala Královskou chartu, která změnila její financování i status. Historicky první televizní program BBC One pak spustil své služby v roce 1932, ale opravdový boom nastal až 2. listopadu 1936.