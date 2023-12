Nenechám se umlčet, popsala Bartošová svůj vyhazov a spory v týmu s Witowskou

„Chci se k situaci vyjádřit mimo tiskovou zprávu, která se objevila v médiích a do které jsem neměla možnost za sebe cokoliv říct. Může to totiž vypadat, že jsem odešla sama, a to není pravda,“ uvedla Bartošová na Instagramu.

Vydavatelství Economia, které od února letošního roku Spotlight vysílá oznámilo změnu na konci listopadu v tiskové zprávě. „Po roce v roli jedné ze dvou moderátorek pořadu Spotlight odchází v závěru roku 2023 Linda Bartošová. Spolu se Světlanou Witowskou se podílela na úspěšném startu pořadu a jeho rychlém etablování na vysoce konkurenčním trhu. Lindě i celému týmu za to patří velký dík, stejně tak jí přeji všechno dobré do její další kariéry,“ uvedl Pavel Švec, šéfredaktor Aktuálně a šéfdramaturg pořadu.

„Linda přinášela důležitá témata ze společnosti i politiky, která jsou mnohdy na okraji mediálního zájmu a v tom chceme dále pokračovat,“ dodal. Důvod proč Bartošová končí, neoznámil.

Nyní ale vyšlo s vyjádřením Bartošové najevo, že její konec rozhodně nebyl idylický a byl nečekaný jak pro diváky, tak pro ni. „V moderátorském týmu Spotlightu se poslední měsíce objevovaly zásadní rozdíly v pohledu na tematické, obsahové i hodnotové směřování pořadu, stejně jako na to, jak by měla vypadat respektující a rovnocenná mezilidská komunikace,“ popsala. Tým tvořila ale jen Bartošová s Witowskou.

Spory vyvrcholily právě koncem Bartošové. „Vydavatelství Economia se tak pro mě zcela náhle, bez předchozích výtek k mé práci či upozornění rozhodlo od prosince dále soustředit na rozhovory jen jedné z nás, Světlany Witowské. Poslední rozhovor jsem tak ve Spotlightu natočila na konci listopadu. To, že je poslední, jsem se dozvěděla až po samotném natáčení a jako úplně poslední ze všech,“ tvrdí moderátorka.

„Novináři/ky by se měli/y pravdě snažit přibližovat, i proto svůj příběh nenechám vyprávět jiné jinak, než se stal. Za určité věci bojuju ráda, o tenhle boj jsem upřímně vůbec nestála. Nechat se umlčet ale není můj styl,“ uzavřela.

Linda Bartošová po gymnáziu vystudovala žurnalistiku na pražské Fakultě sociálních věd UK. V roce 2012 získala titul Česká Miss World a reprezentovala Českou republiku na finále Miss World v Číně.

Od roku 2013 pracovala ve zpravodajství České televize, zkušenosti sbírala v zahraniční redakci. Později doplnila tým analytického pořadu Události, komentáře. Odchod z ČT oznámila loni koncem července. Z České televize Bartošová společně s Witovskou přešla do Aktuálně.cz. Spotlight funguje od února 2023.