Moderátorka Kroužková po odchodu z České televize posílí týdeník Respekt

Respekt podle Taberyho dlouhodobě pracuje na své audiovizuální podobě. „Našim podcastům a videopodcastům roste setrvale poslechovost a sledovanost a Bára nám pomůže se posunout ještě dál. V Respektu bude mít svůj pořad a chystáme i veřejné debaty, které bude moderovat. První díly zveřejníme v dubnu,“ doplnil.
Moderátorka Barbora Kroužková odchází z České televize
Kroužková se rozhodla z ČT odejít poté, co byla od ledna z hlavního večerního zpravodajského pořadu Události přesunuta k moderování podvečerního Interview ČT24. Serveru Mediaguru.cz ke svému odchodu řekla, že bude dál jinde bojovat za svobodná a nezávislá média.
V ČT se společně s přesunem Kroužkové z Událostí změnilo obsazení také dalších zpravodajských pořadů. Televize to zdůvodnila záměrem zpřehlednit tváře klíčových pořadů. V Událostech Kroužkovou nahradila Tereza Kručinská. Doplnila pětici ve složení Marcela Augustová, Jana Peroutková, Michal Kubal, Josef Kvasnička a Martin Řezníček.
Dvaapadesátiletá Kroužková v médiích pracuje tři desítky let. Pořady Události a Události, komentáře v ČT moderovala od roku 2023. Ve veřejnoprávní televizi působila například i v pořadech Dobré ráno a Studio 6, Interview ČT24 uváděla už dřív. Před příchodem do ČT pracovala v Českém rozhlasu jako redaktorka a moderátorka stanice Radiožurnál.