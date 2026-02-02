Novou moderátorkou diskusního pořadu Za pět minut dvanáct je Bára Divišová

Televize Nova připravuje změny v sobotním politickém diskusním pořadu Za pět minut dvanáct. Od soboty 7. února se moderování ujme zkušená politická reportérka a moderátorka TV Nova Bára Divišová. Zároveň se připravují rozsáhlejší dramaturgické změny s cílem nabídnout divákům ještě atraktivnější a dynamičtější formát. Dosavadní moderátor Martin Čermák zůstává i nadále jednou z hlavních tváří Televizních novin.
Bára Divišová (vpravo) s kolegy Hátou Sassmannovou a Reyem Korantengem

„Bára je respektovanou novinářkou, která dlouhodobě prokazuje své moderátorské schopnosti, ať už v našem internetovém diskusním formátu Napřímo na TN Live, nebo při loňských předvolebních debatách. Věřím, že ve své nové roli naplno uplatní své bohaté profesní zkušenosti,“ říká Kamil Houska, ředitel zpravodajství a publicistiky TV Nova.

Politická reportérka a moderátorka Bára Divišová bude novou moderátorkou diskusního pořadu TV Nova Za pět minut dvanáct
Dosavadní moderátor pořadu Martin Čermák zůstává i nadále jednou z hlavních tváří Televizních novin, které moderuje společně s Veronikou Petruchovou.

„Martin rozhodně patří k nejvýraznějším osobnostem našeho zpravodajství. Na tom se nic nemění. Patří mu velký dík za profesionalitu a energii, kterou do pořadu Za pět minut dvanáct vložil,“ uvádí Kamil Houska.

Nová moderátorka pořadu Bára Divišová jej doplňuje: „Velmi si vážím projevené důvěry a příležitosti moderovat politické diskuze na Nově. Vnímám to jako obrovskou profesní výzvu, která s sebou ovšem nese i odpovědnost navázat na vysoký standard, který dlouhodobě utvářel kolega Martin Čermák.“

