Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Babiš reaguje na novináře vlastní výzvou. Nemanipulujte veřejným míněním, apeluje

Autor: ,
  17:46
Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci po skončení jednání vlády. (24....

Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci po skončení jednání vlády. (24. srpna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Premiér Andrej Babiš (ANO) přichází na zasedání vlády. Ta by se měla vrátit k...
Mikrofony před PČR Poslanecká sněmovna
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (17....
Premiér Andrej Babiš na summitu EU v Bruselu. (16. října 2026)
7 fotografií
Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí vyzval média, aby nevytrhávala informace z kontextu, nemanipulovala veřejným míněním a odmítla osobní útoky. Prohlášení označené za výzvu politické scény přečetl na tiskové konferenci po jednání vlády.

Premiér reagoval na výzvu šéfredaktorů čtyř desítek médií z počátku října, která vyzývala veřejné činitele, aby odmítali násilí, dodržovali základní principy slušné komunikace a ctili svobodný přístup k informacím. Předseda opoziční ODS Martin Kupka označil Babišovo prohlášení za komické.

„Vyzýváme česká média, aby odmítla slovní útoky, manipulaci, dodržovala základní principy novinářské práce, vlastní etické kodexy a respektovala právo veřejnosti na pravdivé, úplné a nestranně podané informace. Slovo nesmí být zbraň. Osobní útoky nejsou argument,“ řekl Babiš. Neupřesnil, zda jeho výzvu podporují ještě nějací další politici, případně kteří. Bez dalšího upřesnění také řekl, že mu text výzvy napsal kolega.

Výzva šéfredaktorů politikům: Neomezujte přístup k informacím a nepodněcujte násilí

Výzva podle premiéra míří na šéfredaktory českých médií bez ohledu na jejich vlastnickou strukturu a zaměření. Cílem je, aby média na sebe uplatňovala stejná pravidla, jaká vyžadují od politiků, řekl Babiš. „Kritika politiků je legitimní. Účelové vytrhávání informací z kontextu a manipulaci veřejným míněním však nelze omlouvat svobodou tisku. Svoboda médií neznamená svobodu od odpovědnosti. Nezávislost médií neznamená imunitu vůči kritice. Právo publikovat neznamená právo vydávat zavádějící interpretace za ověřená fakta,“ řekl.

„Prohlášení Andreje Babiše směrem k médiím je komické. Novináře obviňuje z osobních útoků, zatímco ve stejný moment jeho vicepremiér nazve redaktora blbcem a premiér to na každé tiskové konferenci doplňuje o snůšku invektiv vůči práci novinářů,“ řekl předseda ODS Kupka.

Vyhrocená debata o migraci. Babiš a další se na summitu hádali se Sánchezem

Šéfredaktoři na počátku října zveřejnili výzvu s názvem Základní hranice adresovanou političkám a politikům na celostátní, krajské i obecní úrovni bez rozdílu politické příslušnosti. Upozornili, že média, jejich svoboda a pluralita jsou důležitou součástí demokratické společnosti. Zdůraznili, že političtí představitelé nesmí podněcovat násilí nebo k němu navádět. Za nepřípustné označili také omezování informací.

Babiš v minulosti na tiskových konferencích opakovaně útočil na některá média či konkrétní novináře. Vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v pondělí po jednání vlády označil redaktora Seznam Zpráv za blbce. Babiš na dotaz novinářů, zda je tento výrok podle něj v pořádku, jednoznačně neodpověděl. „Pan ministr nějak promluvil, já tak nemluvím. My chceme komunikovat slušně,“ řekl.

Vstoupit do diskuse (131 příspěvků)

Nejčtenější

Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních...

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...

Nejhorší sucho za sto let. Hracholusky odhalily bunkr i bývalý sad

Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty....

Snímky přehrady Hracholusky na Plzeňsku nabízejí v posledních týdnech neobvyklou podívanou. Horní část přehrady je téměř bez vody a stále se snižující hladina odhalila zbytky zatopených vesnic,...

Trump jmenoval novou zmocněnkyni. Debata znovu sklouzla k jejímu vzhledu

Oficiální fotografie nové zvláštní velvyslankyně pro monitorování a boj proti...

Americký prezident Donald Trump jmenoval podnikatelku a filantropku Barberu Thornhillovou novou zvláštní velvyslankyní pro monitorování a boj proti obchodu s lidmi. Oznámení její nové funkce...

Známý lékař, miliardář i marketér od Koženého. S kým Pavel tráví dovolenou

Premium
Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii. Na snímku vlevo...

Český prezident Petr Pavel i jeho mediální tým už přes týden odmítají říct, jak hlava státu platila přelety soukromými tryskáči mezi Prahou a Marokem, kde nyní Pavel tráví dovolenou. Redakci iDNES.cz...

Jednu režnou na vás, mistře! Se Štěpničkou se loučila dojatá Medvecká i plné Národní

Smuteční řeči se v Národním divadle na posledním rozloučení s Jiřím Štěpničkou...

Ve zcela zaplněném pražském Národním divadle se kolegové a veřejnost rozloučili s Jiřím Štěpničkou. Nad rakví promluvil ředitel Jan Burian a herci Vladislav Beneš či Taťjana Medvecká. S hudební...

Dívka z Chrudimska nedorazila do školy. Policisté ji večer našli v Pardubicích

ilustrační snímek

Policie ve středu pátrala po jedenáctileté dívce z Heřmanova Městce na Chrudimsku. Ta odešla ráno do školy, kam už ale nedorazila. Rodina o ní neměla žádné zprávy a její telefon byl nedostupný....

21. října 2026  15:43,  aktualizováno  17:30

Nejsou to dárečky, jsou to investice, hájil Babiš schodek. Slíbil zásah u hypoték

Přímý přenos
Sněmovna projednává vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na...

Státní rozpočet na rok 2027 s navrženým schodkem 386 miliard korun projednávají poslanci. Návrh obhajoval předseda vlády a ANO Andrej Babiš. „My máme poctivý rozpočet, vy jste podváděli,“ řekl na...

21. října 2026  5:02,  aktualizováno  17:28

Pavel se v Berlíně sešel s kancléřem Merzem, jednají o bezpečnosti i vztazích

Německý kancléř Merz přijal v Berlíně českého prezidenta Pavla. (21. října 2026)

Německý kancléř Friedrich Merz přijal ve středu v Berlíně českého prezidenta Petra Pavla. V budově kancléřství jednají o česko-německých vztazích, ale také o otázkách zahraniční a bezpečnostní...

21. října 2026  17:07

Soud musí znovu rozhodovat o odškodném pro vydavatele Hitlerových projevů

ilustrační snímek

Justice musí znovu rozhodovat o výši odškodnění pro vydavatele projevů nacistického diktátora Adolfa Hitlera, nařídil Nejvyšší soud. Tři lidé a jedna firma čelili stíhání, které skončilo zproštěním....

21. října 2026  16:57

Pohřešovaný český turista zemřel. V Nízkých Tatrách našli záchranáři jeho tělo

ilustrační snímek

Horští záchranáři ve středu našli v Nízkých Tatrách na Slovensku tělo třiasedmdesátiletého českého turisty. Muž byl nezvěstný od minulého týdne. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS).

21. října 2026  15:54,  aktualizováno  16:46

Volební síly v Izraeli: Netanjahu proti generálovi. Rozhodnout mohou Arabové

Premium
Volební plakát strany Likud, na němž je izraelský premiér Benjamin Netanjahu...

Žádná strana v historii Izraele sama nezískala většinu v Knesetu. O tom, kdo se stane premiérem, proto rozhoduje hlavně schopnost sestavit vládu s dostatečnou parlamentní podporou. Průzkumy před...

21. října 2026  16:40

STAN v hlavním městě rozdal nabídky, ve hře je stále i koalice s Piráty a Prahou sobě

V Praze pokračují jednání o složení vládnoucí koalice. Podruhé se lídr STAN...

O složení vládnoucí koalice na pražském magistrátu se rozhodne ve čtvrtek. Vítězný STAN se v pondělí setkal s Piráty, ve středu s Prahou sobě a dal jim nabídku na vstup do koalice. Adam Scheinherr...

21. října 2026  14:20,  aktualizováno  16:36

Witkoff tři hodiny jednal s Putinem. Vzdal mu hold, že má humanitární cítění

Americký vyslanec Steve Witkoff na mírových jednáních v Konstantinovském paláci...

Existuje základ pro dosažení příměří ve válce na Ukrajině, prohlásil americký vyjednavač Steve Witkoff na úvod schůzky s ruským prezidentem. Uvedl, že přivezl návrhy na urovnání konfliktu, a doufá,...

21. října 2026  13:10,  aktualizováno  16:13

Střídání v čele Opavy. Primátorem bude Czudek, Navrátilovo ANO míří do opozice

Zástupci OK Změna pro Opavu, ODS Opava a Zelená pro Opavu podepsali memorandum...

Opavský magistrát povede koalice uskupení OK Změna pro Opavu, ODS a Zelená pro Opavu. Vítězné ANO současného primátora Tomáše Navrátila tak skončí v opozici. Primátorem má být lídr OK Změny pro...

21. října 2026  11:34,  aktualizováno  16:01

Rodičky v depresi, osamělé a přetížené. Český screening odhalil rozsah jejich potíží

Premium
ilustrační snímek

O mateřství se říká, že je to „radost i starost“. Nejenom dospívání, odchod do důchodu, ale i čas po porodu může být psychicky pěkně náročný. Teď jsou na to i data.

21. října 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Muž na Hodonínsku se zabarikádoval a střílel z luku, policisté k němu násilím vnikli

Policie zasahovala na Hodonínsku proti muži, který se zabarikádoval. (21. října...

V Žeravicích na Hodonínsku zasahovali ve středu policisté. Řešili incident, kdy muž ohrožoval své okolí a poté se zabarikádoval doma. Několikrát dokonce vystřelil z luku. Podle místního starosty také...

21. října 2026  11:25,  aktualizováno  15:53

V Kaliningradské oblasti se zřítil ruský letoun Su-30, dopadl poblíž hřbitova

V ruské enklávě mezi Polskem a Litvou havarovala stíhačka Su-30

V ruské Kaliningradské oblasti, která je vklíněná mezi Polsko a Litvu, havaroval při cvičném letu stíhací letoun Su-30. Ve středu to uvedlo ruské ministerstvo obrany. Stroj nenesl žádné zbraně, spadl...

21. října 2026  15:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×