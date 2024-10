ATO: Ve městech vede televize přes internet, satelitům se daří v malých obcích

Satelitní příjem v obcích do pěti tisíc obyvatel využívá podle průzkumu 20 % domácností, kdežto ve městech nad 100 tisíc obyvatel to jsou pouze 3 %.

„Důvodem je lepší nabídka IPTV a kabelových operátorů ve městech a zřejmě také větší svoboda v umístění satelitního ‚talíře‘ na fasádu či střechu rodinného domu oproti bytovým domům převládajícím ve městech,“ vysvětlila ATO v průzkumu.

Z výzkumu dále vyplývá, že zatímco samostatně žijící lidé si v 82 % případů vystačí s jedním televizorem, ve skupině domácností se třemi a více členy ve 47 % případů nalezneme dva a více televizory a v 16 % případů dokonce tři a více.

Asociace dále zjistila, že alespoň jeden televizor připojený k internetu má už 83 % domácností s dětmi do 14 let, naopak v domácnostech, kde jsou všichni členové starší 65 let je to 28 %. Ve všech věkových skupinách však dlouhodobě podíl televizorů připojených k internetu roste.

Růst počtu televizorů s IPTV příjmem stojí i za zvyšujícím se významem odložené televizní sledovanosti. Od května do srpna nastal v cílové skupině 15+ meziroční nárůst podílu třídenní odložené sledovanosti na televizorech na celkové sledovanosti z 9,7 % na 10,8 %.

A to i přes to, že v tomto období ovládly televize významné sportovním události jako mistrovství světa v hokeji, mistrovství Evropy ve fotbale a letní olympijské hry, jejichž přenosy, stejně jako jakékoli sportovní přenosy, diváci raději sledují živě.

Ve stejném meziročním srovnání a stejné cílové skupině zaznamenali výzkumníci i mírný nárůst celkové televizní sledovanosti z tří hodin 10 minut na tři hodiny 11 minut.

Meziročně rostla podle dat ATO i celková naměřená sledovanost televizního vysílání a pořadů na internetu (webové přehrávače, mobilní aplikace, červené tlačítko, Smart TV aplikace) a to díky výraznému nárůstu živé sledovanosti na internetu.

Diváci internetových televizí jsou věrní

Další průzkum, společnosti Behavio pro internetovou televizi Telly, doplňuje, že platnou smlouvu na internetovou televizi má u kteréhokoliv z českých operátorů třetina zákazníků na více než jeden rok. Každý desátý zákazník má pak se stejným operátorem smlouvu na více než čtyři roky. Pouze čtyři procenta diváků mají smlouvu s poskytovatelem internetové televize platnou méně než jeden rok.

„Více jak tři roky má dle našich statistik zaplacenou internetovou nebo satelitní televizi 78 % našich zákazníků,“ uvedl šéf marketingu televize Telly Jan Schöppel.

„V porovnání se zmíněným průzkumem je situace v O2 TV jiná. Naši zákazníci jsou s námi výrazně déle. Je to z velké části díky výhodné kombinaci služeb v O2 Spolu a také díky exkluzivnímu obsahu,“ připojil pro iDNES.cz mluvčí O2 David Solnař.

Podle dat Telly využívá internetovou televizi v rámci všech operátorů 39 % Čechů, dalších osm procent, což představuje půl milion zákazníků, o ní uvažuje.

Pro 78 % diváků internetové televize je podle výše uvedeného průzkumu důležitý široký výběr kanálů a možnost přeskakovat reklamy (76 %). Velmi důležitá (75 %) je také funkčnost internetové televize nejenom na samotném televizoru, ale i dalších zařízeních jako je tablet, počítač nebo mobilní telefon.