Když diváci nesledují program televizních stanic, věnují se online video platformám (například YouTube) nebo placeným službám – jako je Netflix, HBO Max či Disney+. Televizor v některých domácnostech slouží také k poslechu hudby a podcastů či zrcadlení obsahu z mobilních zařízení nebo hraní her.
„Využívání televizoru k dalším činnostem dlouhodobě roste. Zatímco před deseti lety šlo spíše o okrajový způsob jeho využití, dnes jej vedle sledování televizních stanic využívá denně k dalším aktivitám více než čtvrtina diváků,“ uvedla generální ředitelka Atmedia Michaela Suráková.
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Roste podle ní i čas, který temto aktivitám věnují. V roce 2015 to bylo v průměru osm minut denně, o pět let později 21 minut a dnes již 37 minut. „I přes tento vývoj jde stále pouze o 15 procent z celkového času, který lidé před televizní obrazovkou tráví,“ doplnila.
Nejvýrazněji se nové způsoby využití televizoru prosazují u mladších diváků. Například lidé od 25 do 34 let se věnují jiným aktivitám v průměru 55 minut denně, což představuje 40 procent jejich celkového času před obrazovkou. Podobný trend je patrný i u skupiny 35 až 44 let, kde jiné aktivity tvoří zhruba třetinu času stráveného u televizoru. U diváků ve věku přes 55 let jde pouze o osm procent.
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Rostoucí využívání televizoru k dalším činnostem úzce souvisí s technologickým vývojem, zejména s rozšiřováním televizorů připojených k internetu. Jejich počet výrazně vzrostl, a zatímco v roce 2020 mělo televizor připojený k internetu 35 procent televizních domácností, v loňském roce to bylo již 59 procent.