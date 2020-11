Atmedia příští rok kvůli větší poptávce zdraží reklamu o pět procent

„Neplánujeme zvyšování ceníkových cen, ale z důvodu větší poptávky i rozšíření počtu zastupovaných TV stanic budeme zadavatelům televizní reklamy poskytovat nižší slevy. V průměru tak dojde k navýšení reálných cen o pět procent,“ vysvětlila generální ředitelka Michaela Vasilová. Atmedia zastupuje 28 tematických televizních stanic včetně Televize Seznam od ledna příštího roku.

Zastupované TV stanice měsíčně osloví 5,6 milionů diváků ve věku od čtyř let a společně dosahují pětiprocentní podíl na sledovanosti v cílové skupině diváků od 15 do 69 let.

Vedle klasické televizní reklamy nabízí Atmedia klientům také další reklamní formáty od sponzorských vzkazů po product placement nebo teleshopping. Díky spolupráci se sportovními televizními stanicemi Sport 1, Sport 2 a Eurosport 1 navíc klientům nabízí příležitost oslovit diváky největších sportovních událostí světa jako je Formule 1, cyklistické závody Giro d’Italia, Tour de France a La Vuelta či tenisový Grandslam, motoristické závody 24 hodin Le Mans a také největší Letní olympijské hry v Tokiu.

Společnost Atmedia Czech na českém trhu působí od roku 2008. Zabývá se prodejem televizní reklamy a zastupuje na českém trhu i většinu mezinárodních televizních stanic, včetně Fox International Company, Sony Pictures Television Network a Disney Television Group.

V průměru o pět procent zvyšuje pro příští rok ceny reklamy i mediální zastupitelství Novy a také Media Club, který zastupuje skupinu Prima, Óčko nebo TV Barrandov.