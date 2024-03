Vystavili červenou Ovčáčkovi, teď odborníci kritizují komunikaci vlády

Ředitel APRA Marek Hlavica v krátkém rozhovoru pro iDNES.cz ohledně komunikace vlády uvedl, že stále si mnozí myslí, že stačí vystoupit na tiskové konferenci a je hotovo.

V tiskové zprávě APRA mimo jiné upozorňuje na špatnou komunikaci vlády. Je tedy stále komunikace vlády podle vás chaotická?

Různé vlády už po desítky let kritizují všechny profesní organizace a experti na komunikaci. Naděje, které vzbuzovaly první kroky této vlády po jejím zvolení – ustanovení vládního zmocněnce pro komunikaci, boj proti dezinformacím, pokusy nastartovat strategickou komunikaci státu následně vystřídal ústup z pozic. Nedá se mluvit o chaotické komunikaci. Komunikace se omezuje na tisková prohlášení a v úřadech je vesměs reaktivní. Tedy nedostatečná.

Současně APRA poukazuje na to, že vláda či ministři minimálně či vůbec nevypisují veřejné zakázky pro externí PR agentury. Proč to je problém?

Státní instituce musejí přeci svým občanům vysvětlovat, co dělají, proč to dělají a proč právě takhle. To je princip demokracie. Je to jako u lékaře: I když věříte, že to s vámi myslí dobře a své práci rozumí, chcete vědět, proč vám bude trhat šestku vlevo dole.

V čem by se podle vás komunikace k veřejnosti změnila?

Stále si mnozí myslí, že stačí vystoupit na tiskové konferenci a je hotovo. Dobře to bylo patrno za covidu. To se tisková konference konala prakticky nepřetržitě. Ale krizová komunikace byl katastrofální. Webovou stránku, kde by se scházely všechny podstatné informace, spustila vláda půl roku po začátku krize! Profesionál by to udělal v řádu hodin, maximálně dnů! Ne, všichni nesledují oficiální zpravodajství. Ne dost pozorně, ne tehdy, kdy by to bylo třeba.

Proto je nutné hledat cesty, jak se dostat k různým cílovým skupinám, jak jim sdělovat různé věci. Bojovat o pozornost se spoustou informačního balastu, který se lidem může zdát zajímavější, zábavnější, zatímco důležité věci jim unikají. Komunikovat aktivně a cíleně. Tohle umí profesionálové.

Co by tedy měla vláda a resorty dělat?

Identifikovat hlavní komunikační úkoly – například vysvětlit lidem smysl a principy důchodové reformy, situaci a přínos ukrajinských uprchlíků v ČR, pozici českého zemědělství v Evropě, energetickou strategii a bezpečnost. To jsou pro příklad některá velká strategická témata. Těch menších má každý resort desítky. Pak stanovit cíle – co chceme, aby občané pochopili. A nakonec vypsat transparentní výběrová řízení s důrazem na kvalitu řešení a konečně začít.

Bohužel, složitá témata nevyřeší nákup Nutelly a podobné legrácky. Politici musí svým komunikačním profesionálům ve státních službách dát správné zadání, pravomoci a prostředky. Takové zadání nezní: vymyslete něco, abych vypadal jako frajer. To není zadání pro státní instituci placenou z rozpočtu. To je zadání placené z partajních nebo osobních zdrojů., Mimochodem, ano, to také umíme.