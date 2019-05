Výdaje na komunikaci a reklamu letos stoupnou o pět procent

Zadavatelé letos hodlají posílit investice do mediálních kanálů o tři procenta. Investice do ostatních forem komunikace včetně on-line a produkce porostou dvakrát rychleji. Mezi nejvýznamněji rostoucí disciplíny patří on-line, dárkové předměty, spotřebitelské soutěže nebo telemarketing. Naopak méně peněz půjde do přímého marketingu, věrnostních programů nebo interní komunikace.

Trvale rostoucí výdaje na komunikaci navazují na obecné makroekonomické ukazatele. Index spotřebitelských nálad a mzdy trvale a prudce rostou. Představitelé komunikačního odvětví hledí do blízké budoucnosti s optimismem jak z hlediska očekávaných zakázek, tak zaměstnanosti.

Evropský index podnikatelského klimatu v oblasti komunikace řadí Česko vedle Německa a Rakouska k zemím, s nejvíce optimistickým pohledem.

„Je ovšem otázka, zda optimismus v tomto případě neznamená jen nedostatek informací,“ uvedl David Čermák z Asociace komunikačních agentur (AKA) s poukazem na zpomalování růstu HDP.

Reklama podle něj s několikaměsíčním předstihem kopíruje vývoj trhu. Proto je teď, kdy je křivka ekonomického vývoje na vrcholu, nejvhodnější chvíle k volbě strategie na její prodloužení pomocí marketingových aktivit.

Marketéři se podle Čermáka budou zaměřovat jednoznačně na tvrdé prodejní cíle. Nejpalčivěji vnímají úkoly související s digitalizací oboru, tedy on-line prodej, vyhledávání na internetu nebo sociální sítě.

Komunikace a reklama patří do oblasti kreativního průmyslu, který se v rozvinutých zemích řadí k podporovaným odvětvím s vysokou přidanou hodnotou. Minimálně zatěžuje životní prostředí, poskytuje exportní příležitosti a rozvíjí vědomostní ekonomiku.

Podle studie Deloitte z roku 2016 každé euro investované do komunikace generuje sedm euro HDP Evropské unie.

Asociace komunikačních agentur sdružuje nejvýznamnější subjekty komerční komunikace. Usiluje hlavně o příznivé prostředí pro podnikání členů a odborné vzdělávání a podporu aktivit ke zvyšování profesionální úrovně odborníků na komunikaci. Jejími členy jsou hlavně reklamní, mediální, digitální a nezávislé agentury.