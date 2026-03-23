Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Soutěžní cestovatelská reality show Asia Express přinesla překvapivý zvrat. Diváci, kteří sledují pořad na prima+, byli svědky dosud nevídaného zásahu moderátorské dvojice do dění v soutěži. Pokud sledujete Asia Express na TV Prima, kde se vysílá s týdenním zpožděním, raději dál nečtěte – článek obsahuje spoiler.
Jak moderátor zamíchal kartami v Asia Express
S přibývajícími dny a týdny se čím dál víc ukazují silné, ale i slabé stránky účastníků. A od chvíle, kdy jedna z dvojic schovala ostatním batohy, aby je zdržela, jsou také jasné antipatie napříč dvojicemi. Dramaturgie toho využila k nečekanému tahu: moderátor dočasně prohodil dvojice, a v jednom týmu se tak ocitli Miloš z Rychlé roty a Tuňák (Jan Tuna), který je normálně ve dvojici s Nicole Šáchovou.
„Napětí mezi nimi by se dalo krájet už od prvních společných kroků. Oba jsou zvyklí fungovat ve svých původních týmech a najednou se ocitají po boku někoho, komu úplně nedůvěřují a s kým si lidsky příliš nesedli,” popisuje vztah Tuňáka a Miloše zpráva televize Prima. Při plnění náročných úkolů, které prověří psychickou odolnost i schopnost spolupracovat, došlo ale mezi rivaly k zajímavému momentu. Předchozí konflikty si – hlavně díky Tuňákovi – začali vyříkávat.
A našli společnou řeč. „Hele, ty mě normálně se*eš, ale teď mě začínáš bavit,“ přiznal Tuňák a Miloš opáčil: „Jo, mě to taky baví, je to p*del.“ Rozebírali hlavně situaci se zavazadly a taky předbíhání při stopování, které Tuňák nazval „invazivním způsobem stopování“. „Proti Milošovi já jsem víla Amálka,“ zhodnotil a Miloš mu na to odpověděl: „Proto dobíháte poslední a my mezi prvníma. Nesmíš se toho bát. Já tě to naučím za ten půlden.“
Extrémní situace dokáže velmi ovlivnit lidské vztahy, je ale otázkou, zda to přetrvá i poté, co se oba původní rivalové vrátí ke svým původním dvojicím. Předhodnotí Miloš své drsné chování? Odhodí Tuňák roli „víly Amálky“ a přesvědčí svou partnerku k méně férovému, ale efektivnějšímu způsobu soutěžního klání? To ukážou další díly.
Kdo doposud vypadl z Asia Expressu?
Jako první skončila první březnovou neděli v soutěžní reality show dvojice, která si svým způsobem k sobě stále hledala cestu. Jarmila „Džami“ Andreyeva a její dospělý syn Damir. „S mámou máme distanční vztah,” popsal 19letý student jejich příběh. Jeho matka byla otevřenější: „Protože jsem byla mladá, byla jsem hloupá. Myslela jsem si – ó, kariéra, já chci firmu... A dala Damira mamince.“
O vyřazení v soutěži nerozhodují diváci, ale pravidla: rozhodující je i to, kdo dorazí to stanoveného cíle etapy jako poslední. Džami a Damirovi dala společná cesta zabrat. „Takový konflikty jsme ještě neměli,“ přiznal Damir na kameru. „Možná to nakonec pukne a přerodíme se,“ uvažoval. Diváci této dvojici vyjadřovali značné sympatie.
Provázela je sympatická dynamika mezi cílevědomou a odhodlanou matkou, která byla motorem dvojice, a vyklidněným a dospěleji působícím synem, který vůči ní tvořil zajímavou protiváhu. Mezi soutěžícími je více dvojic, spojených rodinnými vazbami: matka s dcerou Hana a Michaela Dvorské a také dvojčata Sandra a Viola Černodrinské.
Jako druhý byl vyřazený energický tým Chicas. Přestože se o Icy a Ester mluvilo jako o pravděpodobných vítězkách, soutěž pro ně skončila. Stejně jako tým Alga doplatily na náročnou etapu v Kambodži. „Nám se teď zbortil domeček z karet, protože tohle byl náš sen a jeden špatnej den, pár špatných rozhodnutí... a člověk je venku. Tady je vidět, že je to nekompromisní,“ komentovala Ester.
Kdo jsou moderátoři Asia Express
Průvodci celým závodem jsou herci Jakub Štáfek a Václav Matějovský, oba dosud výrazně spojení s televizí Nova a jejími projekty.
Jakub Štáfek se do širšího povědomí dostal rolí fotbalisty Julia „Laviho“ Lavického v seriálu Vyšehrad. Na úspěch navázal filmovým spin-offem Vyšehrad: Fylm, u něhož se podílel i produkčně a režijně. Na Nově hrál v seriálu Ulice, v zábavné show Možné je všechno! a chystá se i do nové série Spřízněná duše.
Václav Matějovský na sebe výrazně upozornil rolí v seriálu Ohnivý kuře. Širší popularitu mu přineslo účinkování v teenagerském seriálu Párty Hárd a především role v pohádce Čertí brko, kde ztvárnil jednu z hlavních postav. Jeho hlas je provází reality show Love Island, soutěžil také v Survivoru.
O čem je Asia Express
Asia Express je adrenalinový závod soutěžících napříč jihovýchodní Asií. Dvojice známých i neznámých osobností mají rozpočet jedno euro na den, žádné mobilní telefony a jediný cíl – dorazit do cíle rychleji než ostatní.
K tomu dostávají cestou náročné úkoly. Ve Francii je tento pořad fenoménem, vysílají ho už dvacet let, úspěšný byl také v Itálii a Španělsku.
Kdo jsou účastníci soutěže Asia Express
Na cestu napříč Asií se vydalo a o finanční výhru bojovalo devět párů, celkem 18 soutěžících.
|Název týmu
|Jména účastníků (věk)
|Vztah
|Zrádci
|Nicole Šáchová (28) a Jan Tuna (52)
|soutěžící ze Zrádců
|Kaskadérky
|Hana Dvorská (65) a Michaela Dvorská (40)
|matka a dcera
|Jelýtka
|Vavřinec Hradilek (38) a Tomáš Slavík (38)
|kamarádi
|Dvojčata
|Sandra Černodrinská (36) a Viola Černodrinská (36)
|sestry dvojčata
|Chicas
|Ester Švrčinová (28) a Adéla „Icy“ Picková (26)
|nejlepší kamarádky
|Něco jako pár
|Petra Lukešová (26) a Filip Hromadník (29)
|pár
|Toužimáci
|Ivana Mikulová (44) a Jiří Horník (55)
|pár
|Alga
|Jamila „Džami“ Andreyeva (46) a Damir Andreyev (19)
|matka a syn
|Rychlá rota
|Miloš (40) a Roman Rossi (34)
|kamarádi
Jednu dvojici tvoří nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole Šáchová a Tuňák (Jan Tuna), do Asia Expressu jdou pod názvem Zrádci. „Principem soutěže je být sehraná dvojice, a my jsme doteď úplně sehraní nebyli. Takže to pro nás může být větší výzva než pro ostatní. Ale už na hradě jsme ukázali, že spolupracovat umíme, a na to chceme navázat,“ řekla Nicole, vítězka prvního dílu Zrádců.
O výhru bojují i máma s dcerou Hanka a Míša Dvorské, svůj tým nazvaly Kaskadérky. Celý život jedou na výkon, obě jsou kaskadérky, které neznají nic jiného než makat naplno. Hanka si vždy šla tvrdě za svým. I po onkologickém onemocnění hledá adrenalin a klidně skočí ze skály. Mají mezi sebou respekt i třecí plochy.
Dalším párem, který zamířil do Asia Express, jsou Iva a Jirka, kteří jdou do soutěže pod přezdívkou Toužimáci. Iva je sociální pracovnice, Jirka prošel životem jako horník, záchranář i řidič autobusu – dnes je hasičem. Znají se téměř celý život. „Asi se trochu bojím toho, že Jirka bude chtít jít doprava, a já budu přesvědčená, že správně je doleva. Že mu budu muset věřit – a o tom to asi celé bude,“ míní Iva.
Do Asia Expressu nastoupili i Vavřinec Hradilek a jeho kamarád Tomáš Slavík. Vávra – kajakář – přináší spontánnost, vtip, uvolněnost, Tomáš – cyklista – zase klid, soustředění a dravost závodníka. Oba kluci jsou králové adrenalinových sportů, a když zaberou, tak trhají asfalt nohama.
Na cestu se vydali i Miloš a Roman, podnikatel a osobní trenér. Oba z Brna. Roman má doma malé dítě a jeho motivace je prostá – potřebuje peníze pro rodinu. Milošovou hlavní motivací je vyhrát celou show. Roman s Milošem si pro soutěž zvolili přezdívku Rychlá rota.
O vítězství soutěží i dvojčata herečka Sandra Černodrinská a lifestylová redaktorka Viola. Holky jsou propojené pozitivním poutem, ale navzájem si umí mluvit do života. Nejlepší kamarádky i největší kritičky. Po otci prý podědily balkánský temperament.
Jako druhé ze soutěže vypadly Icy a Ester, nejlepší kamarádky a profesionální tanečnice. Icy, na sociálních sítích známá jako Icybuchta, se objevuje jako tanečnice v show Jiřího Korna nebo Bena Cristovao. Do soutěže šly s přezdívkou Chicas. „Pořád jsme si říkaly, jak jsme na sebe navzájem pyšné. A doufáme, že to bude přes obrazovku vidět,“ řekly v rozhovoru pro iDNES.cz.
Devět párů pak uzavírá Petra s Filipem, kteří jsou párem poměrně krátce. Soutěž berou jako zkoušku svých psychických a fyzických sil. Petra píše knížky o vztazích. „Mám trochu obavy z toho, že nám něco elementárně nepůjde, že třeba nezvládneme stopovat a na tom pohoříme. Ale to se snad nestane,“ uzavřel Filip. Během soutěže si budou říkat Něco jako pár.
Dvojice Džami a Damir – matka a syn, kteří v Česku žijí už řadu let a považují ho za svůj domov, vypadli jako první. Džami, původem z Kazachstánu, vychovala tři děti a nebojí žádné výzvy. Její syn Damir studuje na ČZU, kreslí a miluje počítačové hry. Do Asia Express šli proto, aby spolu strávili čas a pokusili se najít k sobě znovu cestu. Věřili, že společné dobrodružství dokáže to, co běžný život zatím nedokázal. V soutěži si říkali Alga.
Kudy vede trasa a co je hlavní výhra
Asia Express je adrenalinový závod, který prověří nejen rychlost, vytrvalost a strategii soutěžících, ale také jejich psychickou odolnost a schopnost spolupráce. Trasa vede třemi exotickými zeměmi:
- Laos
- Kambodža
- Thajsko
Během natáčení soutěžící urazili 3 500 kilometrů a často se museli spolehnout jen na pomoc místních obyvatel, vlastní důvtip a štěstí. Na trase museli plnit fyzicky i psychicky náročné úkoly. Navíc je hnal čas, do cíle museli dorazit dříve než ostatní dvojice.
Omezení představuje fakt, že s dvojicí vždy cestuje i kameraman. Jak to komplikuje například dopravu, popsaly v rozhovoru pro iDNES.cz Icy a Ester.
Kdy a kde sledovat Asia Express
První díl nové reality show se vysílal v neděli 22. února na streamovací platformě prima+. O týden později se Asia Express objevuje v hlavním vysílání Primy, první epizodu diváci viděli v neděli 1. března 2026.
Nové díly vychází vždy v neděli a ve čtvrtek večer.