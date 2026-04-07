Asia Express 2026: Kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Pokud sledujete Asia Express na TV Prima, kde se vysílá s týdenním zpožděním, raději dál nečtěte – článek obsahuje spoiler.
Kdo se popral s barvami a ohněm nejlépe
Diváci, kteří sledují pořad na prima+, se rozloučili s další dvojicí a spolu se soutěžícími se přesunuli do Thajska.
Tam se páry oblékly se do bílé. Jednou z podmínek splnění úkolu bylo, že se nesmí zašpinit. Už první zastávka je pořádně potrápila. Úkolem byla příprava pokrmů, jejich servírování i následné mytí nádobí v jídelně pro potřebné. Páry však úkoly zvládly se ctí a většinou bez poskvrny.
Ve městě barev už ale byla situace horší. Soutěžící museli v chrámu moudrosti nabarvit sochu slona a přenést ji na určené místo. Manipulace s barvami i se sochou se některým už na oblečení podepsala. Následně se páry utkaly s ohněm během tradiční masáže. Vstupenkou do boje o amulet bylo tentokrát nejen pořadí párů, ale i čistý oděv. Penalizace kvůli skvrnám od barvy zastavila jen jednu dvojici, a to Něco jako pár.
Ti si v předchozí etapě užívali odměnu, zatímco jejich soupeři museli zdolat zapeklité úkoly. Prvním bylo přenést zvon zavěšený na bambusové tyči, ale pokud se rozezněl, znamenalo to minutu čekání na místě.
Poté se soutěžící vydali na stop k buddhistickému chrámu Wat Phou Si, tam bylo podmínkou k úspěšnému vykonání úkolu vystoupat přes tři sta schodů na vrchol kopce, a hlavně dvojice musely přemluvit dva místní obyvatele, kteří vystoupají na vrchol s nimi a zazpívají místní populární píseň.
Všichni úkol splnili a běželi do cíle. Poslední dorazili Toužimáci a červená karta v černé obálce jejich putování ukončila. Icy a Ester dorazily druhé, splnily tak podmínku a staly se plnohodnotným týmem soutěže Chicas.
Velký návrat
V předchozí etapě museli soutěžící stihnout vlak na nádraží ve Vang Vieng. Část cesty ale místo obvyklého stopování zdolávali na vodě, a to na vlastnoručně nafouknutých pneumatikách. Jako první dopádlovala Jelýtka, ale nakonec do cíle před nádražím, jako první dorazila dvojice Něco jako pár. Všichni soutěžící vlak stihli a společně se vydali na cestu.
Ve vlaku cestovatele navštívili moderátoři a nastalo velké překvapení. Do hry se vrátil tým Chicas. Počáteční bouřlivé přivítání ale vystřídaly rozpaky. Stávající soutěžící si totiž uvědomili, že odpočatá děvčata se stanou velkou konkurencí. Chicas prozradily, že po nabídce na návrat se musely do hodiny a půl vrátit na letiště a odletět. Jejich setrvání v soutěži je ale podmíněno tím, že musí šestou etapu dokončit nejhůře na třetím místě, jinak opět a definitivně vypadnou.
Ve hře o amulet rozhodovaly bramboráky
Do hry o amulet se opět dostaly týmy Něco jako pár a Jelýtka. Tentokrát měly pro místní připravit bramboráky se zelím. Tým Něco jako pár si na pomoc přizval Toužimáky. Jelýtka si vybrala Míšu a Tuňáka. U domorodců jasně vyhrál klasický bramborák týmu Něco jako pár. Petra s Filipem si pak vybrali zlatou obálku a užijí si masáž s pohoštěním.
Než se však dvojice vydaly na cestu k nádraží, soutěž opustila další dvojice. Předchozí díly putování dvojice ještě nezahajovaly se svými parťáky a musely se spolehnout pouze na pohostinnost místních obyvatel, přesto začal platit zákaz nocování v chrámech. Nocleh však všichni našli bez větších potíží, a navíc je místní obyvatelé i pohostili.
Kdo nezvládl slizký úkol?
Tuňák dál pokračoval v napravování Miloše, což se mu i dařilo. Miloš mu ráno například sám uvařil kávu. „Miloši, ty se měníš, mám z tebe radost,“ pochválil ho následně Tuňák při ranním stopování. Po něm se už dvojice vrátily k původnímu složení. První byla kompletní Jelýtka a ta se také vrhla jako první do plnění úkolu – chytání úhořů v sádkách. Každá dvojice jich měla chytit deset a dovést je k řece a tam je vypustit. Asi největší problém s chytáním ryb měla Iva: „To nesnáším, je to slizký“.
Při stopování k řece pak Rychlá rota začala dodržovat fair play. Když dvojice dorazily k Namsong Blue Bridge, úhoře vypustily. Při následném shromáždění si Toužimáci mysleli, že do cíle dorazili poslední. Když už se s putování pomalu loučili, oznámil jim moderátor, že tomu tak není a byli předposlední. Za nimi dorazila ještě Rychlá rota a ta ve hře skončila.
Osudné se jim asi stalo, že si Miloš po lovení úhořů dlouho oblékal ponožky a zřejmě i dodržení pravidel stopování. Tuňáka odchod Miloše dojal a popřál mu hodně štěstí. „Peníze člověku štěstí v životě nepřinesou, budu se víc honit za zážitky,“ slíbil Miloš v emotivním rozloučení.
Co se stalo mezi Milošem a Tuňákem
V předchozích dílech dramaturgie využila toho, že od chvíle, kdy jedna z dvojic schovala ostatním batohy, aby je zdržela, byly jasné antipatie napříč dvojicemi a moderátor dočasně prohodil dvojice, a v jednom týmu se tak ocitli Miloš z Rychlé roty a Tuňák (Jan Tuna), který je normálně ve dvojici s Nicole Šáchovou.
„Napětí mezi nimi by se dalo krájet už od prvních společných kroků. Oba jsou zvyklí fungovat ve svých původních týmech a najednou se ocitají po boku někoho, komu úplně nedůvěřují a s kým si lidsky příliš nesedli,” popisovala vztah Tuňáka a Miloše zpráva televize Prima. Při plnění náročných úkolů, které prověří psychickou odolnost i schopnost spolupracovat, došlo ale mezi rivaly k zajímavému momentu. Předchozí konflikty si – hlavně díky Tuňákovi – začali vyříkávat.
A našli společnou řeč. „Hele, ty mě normálně se*eš, ale teď mě začínáš bavit,“ přiznal Tuňák a Miloš opáčil: „Jo, mě to taky baví, je to p*del.“ Rozebírali hlavně situaci se zavazadly a taky předbíhání při stopování, které Tuňák nazval „invazivním způsobem stopování“. „Proti Milošovi já jsem víla Amálka,“ zhodnotil a Miloš mu na to odpověděl: „Proto dobíháte poslední a my mezi prvníma. Nesmíš se toho bát. Já tě to naučím za ten půlden.“
Kdo doposud vypadl z Asia Expressu?
Jako první skončila první březnovou neděli v soutěžní reality show dvojice, která si svým způsobem k sobě stále hledala cestu. Jarmila „Džami“ Andreyeva a její dospělý syn Damir. „S mámou máme distanční vztah,” popsal 19letý student jejich příběh. Jeho matka byla otevřenější: „Protože jsem byla mladá, byla jsem hloupá. Myslela jsem si – ó, kariéra, já chci firmu... A dala Damira mamince.“
O vyřazení v soutěži nerozhodují diváci, ale pravidla: rozhodující je i to, kdo dorazí to stanoveného cíle etapy jako poslední. Džami a Damirovi dala společná cesta zabrat. „Takový konflikty jsme ještě neměli,“ přiznal Damir na kameru. „Možná to nakonec pukne a přerodíme se,“ uvažoval. Diváci této dvojici vyjadřovali značné sympatie.
Provázela je sympatická dynamika mezi cílevědomou a odhodlanou matkou, která byla motorem dvojice, a vyklidněným a dospěleji působícím synem, který vůči ní tvořil zajímavou protiváhu. Mezi soutěžícími je více dvojic, spojených rodinnými vazbami: matka s dcerou Hana a Michaela Dvorské a také dvojčata Sandra a Viola Černodrinské.
Jako druhý byl vyřazený energický tým Chicas. Přestože se o Icy a Ester mluvilo jako o pravděpodobných vítězkách, soutěž pro ně skončila. Stejně jako tým Alga doplatily na náročnou etapu v Kambodži. „Nám se teď zbortil domeček z karet, protože tohle byl náš sen a jeden špatnej den, pár špatných rozhodnutí... a člověk je venku. Tady je vidět, že je to nekompromisní,“ komentovala Ester. Pár ale dostal druhou šanci se do soutěže vrátit a úspěšně ji využil.
Soutěž už opustil i tým Dvojčata. Sandra a Viola ze soutěže odstoupily samy. Stály před vyřazením, protože dorazily poslední. V černé obálce ale nebyl červený papír, který by jim vystavil stopku, ale zelený, který jim naopak umožnil pokračovat v soutěži. Podmínkou však bylo, že s sebou do dalšího cíle potáhnou, kromě svých zavazadel, i pytel s uhlím. „Jsme hrozně vděčné, že jsme to tady mohly prožít, ale známe svoje limity a ty jsou vyčerpané. Je čas jít,“ zhodnotily sestry a dodaly, že odstupují s velkým respektem a s velkým díky.
Po páté etapě závod opustila dvojice Rychlá rota. Podnikatel Miloš se vydal na cestu se svým trenérem Romanem. Osudné se jim asi stalo, že si Miloš po lovení úhořů dlouho oblékal ponožky, zatím co se ostaní už vydali na cestu a zřejmě i dodržení pravidel stopování. Do povědomí diváků se dvojice zapsala tím, že už v úvodním díle schovala ostatním batohy, aby je zdrželi a při stopování nedodržovala žádná pravidla. Ostatním byli spíš nesympatiční až do té doby, kdy produkce proházela členy týmů.
Po šesté etapě, která byla posladní v Laosu, v soutěži skončili Toužimáci. Doplatili zřejmě na špatný stop a dorazili poslední. V emotivním loučení s ostatními soutěžícími si slíbili, že se po skončení soutěže sejdou.
Kdo jsou moderátoři Asia Express
Průvodci celým závodem jsou herci Jakub Štáfek a Václav Matějovský, oba dosud výrazně spojení s televizí Nova a jejími projekty.
Jakub Štáfek se do širšího povědomí dostal rolí fotbalisty Julia „Laviho“ Lavického v seriálu Vyšehrad. Na úspěch navázal filmovým spin-offem Vyšehrad: Fylm, u něhož se podílel i produkčně a režijně. Na Nově hrál v seriálu Ulice, v zábavné show Možné je všechno! a chystá se i do nové série Spřízněná duše.
Václav Matějovský na sebe výrazně upozornil rolí v seriálu Ohnivý kuře. Širší popularitu mu přineslo účinkování v teenagerském seriálu Párty Hárd a především role v pohádce Čertí brko, kde ztvárnil jednu z hlavních postav. Jeho hlas je provází reality show Love Island, soutěžil také v Survivoru.
O čem je Asia Express
Asia Express je adrenalinový závod soutěžících napříč jihovýchodní Asií. Dvojice známých i neznámých osobností mají rozpočet jedno euro na den, žádné mobilní telefony a jediný cíl – dorazit do cíle rychleji než ostatní.
K tomu dostávají cestou náročné úkoly. Ve Francii je tento pořad fenoménem, vysílají ho už dvacet let, úspěšný byl také v Itálii a Španělsku.
Kdo jsou účastníci soutěže Asia Express
Na cestu napříč Asií se vydalo a o finanční výhru bojovalo devět párů, celkem 18 soutěžících.
|Název týmu
|Jména účastníků (věk)
|Vztah
|Zrádci
|Nicole Šáchová (28) a Jan Tuna (52)
|soutěžící ze Zrádců
|Kaskadérky
|Hana Dvorská (65) a Michaela Dvorská (40)
|matka a dcera
|Jelýtka
|Vavřinec Hradilek (38) a Tomáš Slavík (38)
|kamarádi
|Dvojčata
|Sandra Černodrinská (36) a Viola Černodrinská (36)
|sestry dvojčata
|Chicas
|Ester Švrčinová (28) a Adéla „Icy“ Picková (26)
|nejlepší kamarádky
|Něco jako pár
|Petra Lukešová (26) a Filip Hromadník (29)
|pár
|Toužimáci
|Ivana Mikulová (44) a Jiří Horník (55)
|pár
|Alga
|Jamila „Džami“ Andreyeva (46) a Damir Andreyev (19)
|matka a syn
|Rychlá rota
|Miloš (40) a Roman Rossi (34)
|kamarádi
Jednu dvojici tvoří nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole Šáchová a Tuňák (Jan Tuna), do Asia Expressu jdou pod názvem Zrádci. „Principem soutěže je být sehraná dvojice, a my jsme doteď úplně sehraní nebyli. Takže to pro nás může být větší výzva než pro ostatní. Ale už na hradě jsme ukázali, že spolupracovat umíme, a na to chceme navázat,“ řekla Nicole, vítězka prvního dílu Zrádců.
O výhru bojují i máma s dcerou Hanka a Míša Dvorské, svůj tým nazvaly Kaskadérky. Celý život jedou na výkon, obě jsou kaskadérky, které neznají nic jiného než makat naplno. Hanka si vždy šla tvrdě za svým. I po onkologickém onemocnění hledá adrenalin a klidně skočí ze skály. Mají mezi sebou respekt i třecí plochy.
Dalším párem, který zamířil do Asia Express, jsou Iva a Jirka, kteří jdou do soutěže pod přezdívkou Toužimáci. Iva je sociální pracovnice, Jirka prošel životem jako horník, záchranář i řidič autobusu – dnes je hasičem. Znají se téměř celý život. „Asi se trochu bojím toho, že Jirka bude chtít jít doprava, a já budu přesvědčená, že správně je doleva. Že mu budu muset věřit – a o tom to asi celé bude,“ míní Iva.
Do Asia Expressu nastoupili i Vavřinec Hradilek a jeho kamarád Tomáš Slavík. Vávra – kajakář – přináší spontánnost, vtip, uvolněnost, Tomáš – cyklista – zase klid, soustředění a dravost závodníka. Oba kluci jsou králové adrenalinových sportů, a když zaberou, tak trhají asfalt nohama.
Na cestu se vydali i Miloš a Roman, podnikatel a osobní trenér. Oba z Brna. Roman má doma malé dítě a jeho motivace je prostá – potřebuje peníze pro rodinu. Milošovou hlavní motivací je vyhrát celou show. Roman s Milošem si pro soutěž zvolili přezdívku Rychlá rota.
O vítězství soutěží i dvojčata herečka Sandra Černodrinská a lifestylová redaktorka Viola. Holky jsou propojené pozitivním poutem, ale navzájem si umí mluvit do života. Nejlepší kamarádky i největší kritičky. Po otci prý podědily balkánský temperament.
Jako druhé ze soutěže vypadly Icy a Ester, nejlepší kamarádky a profesionální tanečnice. Icy, na sociálních sítích známá jako Icybuchta, se objevuje jako tanečnice v show Jiřího Korna nebo Bena Cristovao. Do soutěže šly s přezdívkou Chicas. „Pořád jsme si říkaly, jak jsme na sebe navzájem pyšné. A doufáme, že to bude přes obrazovku vidět,“ řekly v rozhovoru pro iDNES.cz.
Devět párů pak uzavírá Petra s Filipem, kteří jsou párem poměrně krátce. Soutěž berou jako zkoušku svých psychických a fyzických sil. Petra píše knížky o vztazích. „Mám trochu obavy z toho, že nám něco elementárně nepůjde, že třeba nezvládneme stopovat a na tom pohoříme. Ale to se snad nestane,“ uzavřel Filip. Během soutěže si budou říkat Něco jako pár.
Dvojice Džami a Damir – matka a syn, kteří v Česku žijí už řadu let a považují ho za svůj domov, vypadli jako první. Džami, původem z Kazachstánu, vychovala tři děti a nebojí žádné výzvy. Její syn Damir studuje na ČZU, kreslí a miluje počítačové hry. Do Asia Express šli proto, aby spolu strávili čas a pokusili se najít k sobě znovu cestu. Věřili, že společné dobrodružství dokáže to, co běžný život zatím nedokázal. V soutěži si říkali Alga.
Kudy vede trasa a co je hlavní výhra
Asia Express je adrenalinový závod, který prověří nejen rychlost, vytrvalost a strategii soutěžících, ale také jejich psychickou odolnost a schopnost spolupráce. Trasa vede třemi exotickými zeměmi:
- Laos
- Kambodža
- Thajsko
Během natáčení soutěžící urazili 3 500 kilometrů a často se museli spolehnout jen na pomoc místních obyvatel, vlastní důvtip a štěstí. Na trase museli plnit fyzicky i psychicky náročné úkoly. Navíc je hnal čas, do cíle museli dorazit dříve než ostatní dvojice.
Omezení představuje fakt, že s dvojicí vždy cestuje i kameraman. Jak to komplikuje například dopravu, popsaly v rozhovoru pro iDNES.cz Icy a Ester.
Kdy a kde sledovat Asia Express
První díl nové reality show se vysílal v neděli 22. února na streamovací platformě prima+. O týden později se Asia Express objevuje v hlavním vysílání Primy, první epizodu diváci viděli v neděli 1. března 2026.
Nové díly vychází vždy v neděli a ve čtvrtek večer.