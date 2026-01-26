Asia Express startuje už 22. února na prima+ a 1. března na Primě.
Průvodci celým závodem budou herci Jakub Štáfek a Václav Matějovský.
|
Reality show Asia Express provede duo Jakub Štáfek a Václav Matějovský
Asia Express je adrenalinový závod, který prověří nejen rychlost, vytrvalost a strategii soutěžících, ale také jejich psychickou odolnost a schopnost spolupráce.
Dvojice soutěžících čeká souboj s vlastními hranicemi i neúprosným tempem soutěže v prostředí Laosu, Kambodže a Thajska. Účastníci získají zkušenosti a zážitky, ke kterým by se jako běžní cestovatelé nikdy nedostali.
|
Asia Express na Primě: Cestovatele prověří extrémní závod bez mobilů a téměř bez peněz
Každý tým má k dispozici pouhé jedno euro na den a jediný cíl – dorazit do cíle rychleji než ostatní. Na trase je čekají fyzicky i psychicky náročné úkoly, neznámé prostředí i tlak neustálého rozhodování. Vítěze čeká atraktivní finanční výhra.