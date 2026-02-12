Asia Express 2026: Prima představila všech devět párů soutěžících

Autor:
  14:00
Televize Prima odhalila, kdo bude bojovat v nové show Asia Express. Mezi soutěžícími jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci. Asia Express, který nabídne podle televize divákům kombinaci extrémního cestování, silných emocí a nečekaných zvratů, se nejprve objeví na platformě prima+ a o týden později ji uvidí i diváci Primy.
Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede televize Prima. | foto: Prima

Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s...
Do Asia Expressu míří i Vavřinec Hradilek a jeho kamarád Tomáš Slavík, špičkoví...
O výhru v dobrodružné show Asia Express zabojuje i pár Icy – profesionální...
Dalším párem, který míří do Asia Express, jsou Iva a Jirka, kteří jdou do...
13 fotografií

Asia Express startuje už 22. února na prima+ a 1. března na Primě.

Průvodci celým závodem budou herci Jakub Štáfek a Václav Matějovský.

Kdo se vydá na cestu: známí sportovci i Zrádci

Na cestu napříč Asií se vydá a o finanční výhru se utká devět párů.

Jednu dvojici tvoří nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole Šáchová a Tuňák (Jan Tuna), do Asia Expressu jdou pod názvem Zrádci. „Principem soutěže je být sehraná dvojice, a my jsme doteď úplně sehraní nebyli. Takže to pro nás může být větší výzva než pro ostatní. Ale už na hradě jsme ukázali, že spolupracovat umíme, a na to chceme navázat,“ řekla Nicole, vítězka prvního dílu Zrádců.

Asia Express Nicole Tuňák

Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s Tuňákem, do Asia Expressu jdou pod názvem Zrádci

O výhru zabojují i máma s dcerou Hanka a Míša Dvorské, svůj tým nazvaly Kaskadérky. Celý život jedou na výkon, obě jsou kaskadérky, které neznají nic jiného než makat naplno. Hanka si vždy šla tvrdě za svým. I po onkologickém onemocnění hledá adrenalin a klidně skočí ze skály. Mají mezi sebou respekt i třecí plochy.

Dalším párem, který míří do Asia Express, jsou Iva a Jirka, kteří jdou do soutěže pod přezdívkou Toužimáci. Iva je sociální pracovnice, Jirka prošel životem jako horník, záchranář i řidič autobusu – dnes je hasičem. Znají se téměř celý život. „Asi se trochu bojím toho, že Jirka bude chtít jít doprava, a já budu přesvědčená, že správně je doleva. Že mu budu muset věřit – a o tom to asi celé bude,“ míní Iva.

Reality show Asia Express provede duo Jakub Štáfek a Václav Matějovský

Na cestu se vydá i dvojice Džami a Damir – matka a syn, kteří v Česku žijí už řadu let a považují ho za svůj domov. Džami, původem z Kazachstánu, tu vychovala tři děti a nebojí žádné výzvy. Její syn Damir studuje na ČZU, kreslí a miluje počítačové hry. Do Asia Express vstupují s jasným cílem: strávit spolu čas, překonat bariéry a znovu se k sobě najít cestu. Věří, že společné dobrodružství dokáže to, co běžný život zatím nedokázal. V soutěži si budou říkat si Alga.

Do Asia Expressu míří i Vavřinec Hradilek a jeho kamarád Tomáš Slavík. Vávra – kajakář – přináší spontánnost, vtip, uvolněnost, Tomáš – cyklista – zase klid, soustředění a dravost závodníka. Oba kluci jsou králové adrenalinových sportů, a když zaberou, tak trhají asfalt nohama.

Do Asia Expressu míří i Vavřinec Hradilek a jeho kamarád Tomáš Slavík, špičkoví sportovci – mistři světa, a zároveň kamarádi.

Na cestu se vydá i Miloš a Roman, podnikatel a osobní trenér. Oba z Brna. Roman má doma malé dítě a jeho motivace je prostá – potřebuje peníze pro rodinu. Milošovou hlavní motivací je vyhrát celou show. Roman s Milošem si v soutěži budou říkat Rychlá rota.

Soutěžit o vítězství budou i dvojčata herečka Sandra Černodrinská a lifestylová redaktorka Viola. Holky jsou propojené pozitivním poutem, ale navzájem si umí mluvit do života. Nejlepší kamarádky i největší kritičky. Po otci prý podědily balkánský temperament.

Cestovat budou i Icy a Ester, nejlepší kamarádky a profesionální tanečnice. Icy, na sociálních sítích známá jako Icybuchta, se objevuje jako tanečnice v show Jiřího Korna nebo Bena Cristovao. Do soutěže jdou pod přezdívkou Chicas.

Devět párů pak uzavírá Petra s Filipem, kteří spolu krátce tvořili pár. Soutěž berou jako zkoušku svých psychických a fyzických sil. Petra píše knížky o vztazích. „Mám trochu obavy z toho, že nám něco elementárně nepůjde, že třeba nezvládneme stopovat a na tom pohoříme. Ale to se snad nestane,“ uzavřel Filip. Během soutěže si budou říkat Něco jako pár.

Kudy se bude putovat a o co se soutěží

Asia Express je adrenalinový závod, který prověří nejen rychlost, vytrvalost a strategii soutěžících, ale také jejich psychickou odolnost a schopnost spolupráce.

Dvojice soutěžících čeká souboj s vlastními hranicemi i neúprosným tempem soutěže v prostředí Laosu, Kambodže a Thajska. Účastníci získají zkušenosti a zážitky, ke kterým by se jako běžní cestovatelé nikdy nedostali.

Asia Express na Primě: Cestovatele prověří extrémní závod bez mobilů a téměř bez peněz

Každý tým má k dispozici pouhé jedno euro na den a jediný cíl – dorazit do cíle rychleji než ostatní. Na trase je čekají fyzicky i psychicky náročné úkoly, neznámé prostředí i tlak neustálého rozhodování. Vítěze čeká atraktivní finanční výhra.

Vstoupit do diskuse

Pafko: Když mě lákali do Senátu, říkali, ani chodit tam nebudete muset

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Příjemné nakupování jedovatých sra... z Temu. Šéfům Ptákovin došel smích

Krámek s žertovnými předměty má skvělé umístění v samotném srdci Brna. Proti...

Dokázali prodat masku koronaviru i obyčejnou dlažební kostku pokreslenou fixou. Přesto manželé Gregorovi, kteří už dvacet let provozují kultovní obchod „Unikátní hračky – rarity u orloje“ na náměstí...

12. února 2026  14:01

Asia Express 2026: Prima představila všech devět párů soutěžících

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Televize Prima odhalila, kdo bude bojovat v nové show Asia Express. Mezi soutěžícími jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci. Asia Express, který nabídne podle...

12. února 2026

Další trest v kauze Stoka. Systém fungoval už dřív, řekl svědek a zároveň obžalovaný

Podnikatel Petr Kalášek si jako jeden z mála přišel rozsudek v kauze Stoka...

Poslední části korupční kauzy Stoka, v níž jde podle obžaloby o ovlivňování zakázek v městské části Brno-střed a městských firmách, dnes řešil Krajský soud v Brně. Na řadu přišli obžalovaní...

12. února 2026  9:37,  aktualizováno  13:50

Policie má při podezření na týrání zvířat vstupovat do obydlí, chystá ministr

Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku Martin Šebestyán...

Vládní koalice urychlí práce na zpřísnění trestů za týrání zvířat. Změny připravuje ministr zemědělství Martin Šebestyán, který je ve vládě za SPD. Šebestyán uvedl, že chystaný návrh počítá se...

12. února 2026  6:11,  aktualizováno  13:44

Kilometrový tunel i ekodukty. Takto bude vypadat D3 mezi Václavicemi a Voračicemi

Vizualiace dálnice D3 od Václavic do Voračic.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) získalo územní rozhodnutí pro část středočeské dálnice D3 mezi Václavicemi a Voračicemi. Všechny úseky budoucí dálnice se mají začít stavět najednou v roce 2028....

12. února 2026  13:39

Nechutné výhrůžky političkám. Dopis z Karviné dostaly Richterová i Decroix

Tisková konference poslaneckého klubu Pirátů. Na snímku předsedkyně klubu Olga...

Političky Olga Richterová (Piráti) a Eva Decroix (ODS) obdržely vulgární dopis s výhrůžkami fyzickým násilím. Podle razítka na obálce je stejný autor poslal z Karviné. Richterová věc předává policii...

12. února 2026  12:52,  aktualizováno  13:37

Nejvíc Čechů důvěřuje prezidentu Pavlovi, na úplném chvostu skončil Turek

Prezident Petr Pavel debatuje se studenty Masarykovy univerzity. (18. listopadu...

Největší důvěru Čechů má prezident Petr Pavel. Věří mu 62 % lidí. Druhý v žebříčku skončil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, kterému důvěřuje polovina dotázaných. Nejvíc lidí, 70 %, nedůvěřuje...

12. února 2026  13:29

Škrty v rozpočtu u rozvojové pomoci ohrozí i projekt MEDEVAC, říká Rakušan

Tisková konference poslaneckého klubu STAN ve Sněmovně před vyhlášením nedůvěry...

Škrty ve státním rozpočtu na letošní rok v oblasti rozvojové pomoci podle předsedy hnutí STAN a bývalého ministra vnitra Víta Rakušana ohrozí projekt MEDEVAC. Rakušan to řekl na tiskové konferenci...

12. února 2026  12:40,  aktualizováno  13:13

Zápis do mateřské školy 2026: letos je termín poprvé už v březnu

Ilustrační snímek

Letošní zápis do mateřských škol se poprvé posouvá už na březen. Podle novely školského zákona proběhne mezi 15. březnem a 15. dubnem. Co všechno je třeba vyplnit a přinést do školky a které děti...

12. února 2026  13:13

Skupina opozičních poslanců navrhla regulaci krátkodobého ubytování Airbnb

Dobrým znamením je, když má hostitel autorizovaný, prověřený profil.

Poslanci hnutí STAN, TOP 09 a KDU-ČSL společně předložili novelu zákona o podmínkách podnikání v cestovním ruchu. Jeho cílem je dát obcím větší pravomoc regulovat krátkodobé ubytování typu Airbnb a...

12. února 2026  13:08

Švédsko je po osmi letech poprvé měsíc bez obětí gangů. Volí razantnější postup

Premium
Místo činu. Policisté ohledávají trosky po výbuchu restaurace v centru...

Policistům severské země se daří krotit násilí imigrantských gangů, nyní jdou tvrdě po krku jejich mafiánským pohlavárům.

12. února 2026

Začal summit o konkurenceschopnosti. Babiš řeší povolenky i omezení Komise

Český premiér Andrej Babiš, předseda Evropské rady António Costa a šéfka unijní...

Od našeho zpravodaje v Belgii Lídři EU se ve čtvrtek schází na neformálním summitu Evropské rady na belgickém zámku Alden Biesen. Hlavním tématem je konkurenceschopnost Evropy. Premiér Andrej Babiš, který Česko zastupuje, před...

12. února 2026,  aktualizováno  12:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.