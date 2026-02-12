Asia Express startuje už 22. února na prima+ a 1. března na Primě.
Průvodci celým závodem budou herci Jakub Štáfek a Václav Matějovský.
Kdo se vydá na cestu: známí sportovci i Zrádci
Na cestu napříč Asií se vydá a o finanční výhru se utká devět párů.
Jednu dvojici tvoří nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole Šáchová a Tuňák (Jan Tuna), do Asia Expressu jdou pod názvem Zrádci. „Principem soutěže je být sehraná dvojice, a my jsme doteď úplně sehraní nebyli. Takže to pro nás může být větší výzva než pro ostatní. Ale už na hradě jsme ukázali, že spolupracovat umíme, a na to chceme navázat,“ řekla Nicole, vítězka prvního dílu Zrádců.
O výhru zabojují i máma s dcerou Hanka a Míša Dvorské, svůj tým nazvaly Kaskadérky. Celý život jedou na výkon, obě jsou kaskadérky, které neznají nic jiného než makat naplno. Hanka si vždy šla tvrdě za svým. I po onkologickém onemocnění hledá adrenalin a klidně skočí ze skály. Mají mezi sebou respekt i třecí plochy.
Dalším párem, který míří do Asia Express, jsou Iva a Jirka, kteří jdou do soutěže pod přezdívkou Toužimáci. Iva je sociální pracovnice, Jirka prošel životem jako horník, záchranář i řidič autobusu – dnes je hasičem. Znají se téměř celý život. „Asi se trochu bojím toho, že Jirka bude chtít jít doprava, a já budu přesvědčená, že správně je doleva. Že mu budu muset věřit – a o tom to asi celé bude,“ míní Iva.
Na cestu se vydá i dvojice Džami a Damir – matka a syn, kteří v Česku žijí už řadu let a považují ho za svůj domov. Džami, původem z Kazachstánu, tu vychovala tři děti a nebojí žádné výzvy. Její syn Damir studuje na ČZU, kreslí a miluje počítačové hry. Do Asia Express vstupují s jasným cílem: strávit spolu čas, překonat bariéry a znovu se k sobě najít cestu. Věří, že společné dobrodružství dokáže to, co běžný život zatím nedokázal. V soutěži si budou říkat si Alga.
Do Asia Expressu míří i Vavřinec Hradilek a jeho kamarád Tomáš Slavík. Vávra – kajakář – přináší spontánnost, vtip, uvolněnost, Tomáš – cyklista – zase klid, soustředění a dravost závodníka. Oba kluci jsou králové adrenalinových sportů, a když zaberou, tak trhají asfalt nohama.
Na cestu se vydá i Miloš a Roman, podnikatel a osobní trenér. Oba z Brna. Roman má doma malé dítě a jeho motivace je prostá – potřebuje peníze pro rodinu. Milošovou hlavní motivací je vyhrát celou show. Roman s Milošem si v soutěži budou říkat Rychlá rota.
Soutěžit o vítězství budou i dvojčata herečka Sandra Černodrinská a lifestylová redaktorka Viola. Holky jsou propojené pozitivním poutem, ale navzájem si umí mluvit do života. Nejlepší kamarádky i největší kritičky. Po otci prý podědily balkánský temperament.
Cestovat budou i Icy a Ester, nejlepší kamarádky a profesionální tanečnice. Icy, na sociálních sítích známá jako Icybuchta, se objevuje jako tanečnice v show Jiřího Korna nebo Bena Cristovao. Do soutěže jdou pod přezdívkou Chicas.
Devět párů pak uzavírá Petra s Filipem, kteří spolu krátce tvořili pár. Soutěž berou jako zkoušku svých psychických a fyzických sil. Petra píše knížky o vztazích. „Mám trochu obavy z toho, že nám něco elementárně nepůjde, že třeba nezvládneme stopovat a na tom pohoříme. Ale to se snad nestane,“ uzavřel Filip. Během soutěže si budou říkat Něco jako pár.
Kudy se bude putovat a o co se soutěží
Asia Express je adrenalinový závod, který prověří nejen rychlost, vytrvalost a strategii soutěžících, ale také jejich psychickou odolnost a schopnost spolupráce.
Dvojice soutěžících čeká souboj s vlastními hranicemi i neúprosným tempem soutěže v prostředí Laosu, Kambodže a Thajska. Účastníci získají zkušenosti a zážitky, ke kterým by se jako běžní cestovatelé nikdy nedostali.
Každý tým má k dispozici pouhé jedno euro na den a jediný cíl – dorazit do cíle rychleji než ostatní. Na trase je čekají fyzicky i psychicky náročné úkoly, neznámé prostředí i tlak neustálého rozhodování. Vítěze čeká atraktivní finanční výhra.