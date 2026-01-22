Moderátoři Štáfek a Matějovský vstupovali do projektu s velkým očekáváním a nadšením. „Já jsem se na moderování Asia Express těšil moc, tím, že jsem měl před natáčením show hodně práce, tak jsem do toho skočil po hlavě, což bylo podle mne správně – nebyl jsem dopředu zbytečně nervózní. Každopádně jsem se opravdu těšil, že si to užijeme,“ svěřil se Štáfek.
„Já jsem se těšil jednak na exotické země, na to, co v nich uvidíme, a hlavně na to, co v nich budeme zažívat. Tohle totiž podle mě nikdy člověk nezažije,“ přidal Matějovský.
Asia Express je adrenalinový závod, který prověří nejen rychlost, vytrvalost a strategii soutěžících, ale také jejich psychickou odolnost a schopnost spolupráce. Dvojice soutěžících čeká souboj s vlastními hranicemi i neúprosným tempem soutěže v prostředí Laosu, Kambodže a Thajska. Účastníci získají zkušenosti a zážitky, ke kterým by se jako běžní cestovatelé nikdy nedostali.
Asia Express na Primě: Cestovatele prověří extrémní závod bez mobilů a téměř bez peněz
Každý tým má k dispozici pouhé jedno euro na den a jediný cíl – dorazit do cíle rychleji než ostatní. Na trase je čekají fyzicky i psychicky náročné úkoly, neznámé prostředí i tlak neustálého rozhodování. Vítěze čeká atraktivní finanční výhra.
Diváci pak budou mít možnost objevovat krásy i nástrahy exotických zemí společně s nimi.
„Jsem moc ráda, že se nám pro tento formát podařilo získat Jakuba Štáfka a Václava Matějovského. Oba patří ke špičkám svého oboru, jsou navíc dobrými přáteli. Jejich chemie je tím pravým kořením tohoto pořadu,“ uvedla programová ředitelka skupiny Prima Alex Ruzek.
Přihlásili by se do soutěže jako účastníci i samotní moderátoři? „Já sice hrozně rád, ale zároveň, protože již nyní vím, jak strašně je to náročné, bych do toho asi nešel,“ přiznal Matějovský. „Je to zkrátka show o přežití a samozřejmě k tomu patří dalších strašně moc přidaných věcí, takže se rozhodně máte na co těšit!“ dodal.
„My bychom to určitě vyhráli. Ale každopádně musí být hrozně složité, že přijdete o příjem potravy,“ nechal se slyšet Štáfek.